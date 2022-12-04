. Поезд с бронетехникой НАТО сошел с рельсов в Греции
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Поезд с бронетехникой НАТО сошел с рельсов в Греции

Поезд с бронетехникой НАТО сошел с рельсов в Греции

Вблизи порта Александруполис на севере Греции сошел с рельсов поезд с бронетехникой американских Вооруженных сил. Об этом пишет информационный портал pronews.gr.

Авария произошла утром пятницы после того, как танки и бронемашины американской армии были выгружены в порту. Поезд начал движение по направлению к границе Североатлантического альянса, однако недалеко от Французского вокзала состав сошел с рельс.


В данный момент на месте происшествия идут восстановительные работы с использованием кранов. Местные силовики уже оцепили участок для охраны техники. По заявлению официальных лиц США, порт Александруполис используется для перевозки оружия на Украину. Местные активисты периодически проводят там протесты и требуют от НАТО "убираться".

В середине ноября электропоезд сбил группу французских военных, пересекающих железную дорогу во время учений, один человек погиб.

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По материалам: uposters.ru

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