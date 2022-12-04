. Последние новости Донбасса: Натовская тактика СOIN привела ВСУ к огромным потерям под Артемовском

Вадим Карасев

Украинские военные несут значительные потери под Артемовском (Бахмутом) в Донецкой Народной Республике из-за применения натовской тактики Counterinsurgency (СOIN), пишут эксперты "Военной хроники", ссылаясь на пленных солдат ВСУ, которые проходили обучение в Британии. В том числе из-за ошибки офицеров из США контратака украинцев потерпела неудачу.

Дело в том, что курс обучения не предусматривал интенсивности боевых действий.

"Программа COIN создавалась для борьбы с "негосударственными силами" и повстанцами и не предполагает наличия у противника эффективной артиллерии и тяжелого вооружения, которым как раз располагают в большом количестве ВС России".

Курс подготовки украинских боевиков был неполным. Для штурмовых подразделений ускоренное обучение было проведено за 20 дней, для обычной пехоты - за две недели. Именно после этих курсов по стандартам COIN служащие ВСУ начали массово погибать в боях. Основными направлениями в подготовке были маневры на легкой технике, штурм зданий и отработка фильтрации мирного населения.

Карта наступления на Бахмут (Артемовск)

Ошибка офицеров США привела к неудачной попытке контратаки и потерям у ВСУ

Карта наступления на Бахмут (Артемовск)

2 ноября подразделения 58-й мотопехотной, 54-й отдельной механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ совершили попытку атаковать позиции ЧВК "Вагнер" к востоку от Артемовска. Бросок планировался с начала ноября, но его реализация была приостановлена из-за высоких потерь.

После того как в Артемовск прибыли сотрудники американской ЧВК "Моцарт" и подкрепления ВСУ с Херсонского направления, планирование атаки возобновилось под руководством офицеров Соединенных Штатов. При попытке провести операцию и вскрыть огневой район ЧВК "Вагнер" и народной милиции ДНР погибли не менее 75 (по другим данным — 95) военных 13, 15 и 16-го мотопехотных батальонов 58-й бригады, а также боевики из 46-го штурмового батальона "Донбасс". Это говорит о неверном понимании боевых возможностей союзных сил военными США.

При отходе подразделений на исходные позиции с помощью дронов удалось установить расположение полевых штабов и импровизированных казарм, обустроенных в Артемовске и ближайших пригородах. После доразведки целей удалось поразить штабы и склады с вооружением 241-й бригады теробороны в Берховке, Парасковиевке и других критически важных объектов ВСУ в пригородах Артемовска, включая центр управления огнем 44-й артиллерийской бригады ВСУ в Часовом Яру.

Как следует из данных радиоперехвата ВСУ, за ударом от украинских военных последовал срочный запрос подкрепления в штабе командования "Восток". Потери ВСУ в ходе нанесения ударов составили 150-250 человек. Это особенно ощутимо на фоне потерь начала ноября. Нарушенная связь и управление войсками уже привели к дезорганизации обороны окраин города. Эксперты указывают, что при сохранении темпов наступления ЧВК "Вагнер" это может спровоцировать обрушение фронта ВСУ на северном, северо-восточном, восточном и юго-западном участках.

Пресс-служба главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен удалила из аккаунта в соцсети видео, в котором чиновница констатировала потери Украины в 100 тысяч военных и 20 тысяч гражданских погибшими. Аналогичная информация пропала с сайта ЕК. После этого советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что потери ВСУ с февраля якобы составляют не более 13 тысяч человек. А оценку главы ЕК назвал ошибочной.

Ветеран британской армии, бывший глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли рассказал, что если западная помощь Киеву заключается только в деньгах, то новый "план Маршалла" не будет работать.