. Привлекаем удачу в новом году: какие продукты желательно использовать в приготовлении праздничных блюд

В разных странах к новогоднему столу принято подавать свои блюда. Некоторые из них являются традиционными. По древним местным поверьям считается, что они привлекают удачу и благополучие. В наступающем 2023 году праздничные блюда во многих странах будут готовиться из одних и тех же продуктов, которые должны понравиться покровителю года — Черному Водяному Кролику.

Морковь

Это любимое лакомство хозяина наступающего года, поэтому чтобы он прошел под его покровительством, принес удачу и благополучие, морковка на столе должна быть обязательно. Из нее можно сделать салат, сладкий десерт или просто положить на отдельное блюдо небольшие кусочки.

Капуста





Это также одно из самых любимых лакомств Кролика, которое обязательно должно быть на новогоднем столе. Согласно восточной мифологии, блюда из капусты на новогоднем столе символизируют долгую жизнь и процветание. Из нее можно приготовить салаты или гарнир к мясу.

Зелень

Без зелени трудно представить разнообразие овощных салатов, которые в изобилии должны быть на новогоднем столе в наступающем 2023 году. Петрушка, укроп, шпинат, руккола, зеленый лук — основные составляющие зеленых салатов и закусок. Их можно также добавлять в гарниры и горячие блюда. Считается, что зелень на столе символизирует финансовое благополучие.

Фрукты

Кролики — травоядные животные, поэтому любые фрукты на новогоднем столе в этом году приветствуются. Впрочем, какой Новый год обходится без яблок или пахучих апельсинов. Помимо того, что они должны стать украшением стола, из них можно приготовить различные фруктовые салаты, морсы, десерты.

Чечевица





В Италии к новогоднему столу всегда подают блюда из чечевицы, которая своим внешним видом напоминает маленькие золотые монетки. Считается, что этот продукт символизирует богатство. Из чечевицы принято делать гарнир к мясным блюдам.

Лапша

Традиция готовить к Новому году блюда из лапши пришла к нам из Японии и Китая. Там это обязательный атрибут праздничного стола, символизирующий долгую и счастливую жизнь. В приготовлении блюд из лапши есть один нюанс: ее надо варить целиком и следить, чтобы в процессе приготовления случайно ее не сломать.

Выпечка

Выпечка в виде печенья, пирожных или праздничного торта на новогоднем столе должна быть обязательно. Это традиция многих стран. Кое-где принято выпекать новогодние угощения с монетой. Считается, что счастье обязательно настигнет того, кому на Новый год достался кусочек с «сюрпризом».