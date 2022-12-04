. Пушков ответил Макрону песней французской исполнительницы шансона

Вадим Карасев

Сенатор Пушков ответил президенту Франции Макрону песней на его заявления о России

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков ответил президенту Франции Эммануэлю Макрону песней французской исполнительницы шансона Далиды на его заявления о гарантиях безопасности для России. Он назвал их «словами» в своем Telegram-канале.

«Как пела в свое время певица Далида, paroles, paroles, paroles, paroles et encore des paroles... Слова, слова, слова», — сказано в сообщении. Как он утверждает, Макрон делал много заявлений в последние годы, которые ни разу не имели практических последствий.

Пушков подчеркнул, что Франция во время принятия решений руководствуется мнением США, которые заняли позицию против предоставления России гарантий безопасности. Сенатор задался вопросом: «Что мешало Макрону настаивать на таких гарантиях безопасности последние несколько лет, и особенно осенью прошлого года, когда Москва прямо поставила этот вопрос перед НАТО?»

3 декабря Макрон призвал разработать гарантии безопасности для России и включить их в будущую архитектуру безопасности Европы. Европейской стороне предстоит подумать над словами президента России Владимира Путина о том, что НАТО приближается к российским границам, добавил французский лидер.