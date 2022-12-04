. Регине Тодоренко может грозить смертельная опасность при рождении третьего ребенка

Специалист предупредил ведущую Регину Тодоренко об опасности родов. Регина Тодоренко только летом этого года второй раз стала мамой, а уже объявила, что готова родить третьего ребенка. Однако поклонники телеведущей опасаются, что ее организм пока не оправился от предыдущей беременности, да и хронические проблемы знаменитости со здоровьем могут стать серьезным препятствием на пути к материнству.Как известно, звезда «Орла и решки» страдает искривлением позвоночника и витилиго (кожное заболевание), однако это не помешало ей подарить жизнь двум сыновьям. Эксперты полагают, что при должном контроле подобные недуги не создадут для Тодоренко проблем и в будущем: главное – регулярно посещать врачей и следовать их рекомендациям. «На примере Регины мы видим, что даже с наличием сколиоза можно родить здоровых детей, вести активный образ жизни. Однако необходимо соблюдать физическую активность и следить за питанием, чтобы избегать прогрессирования сколиоза, так как при развитии ожирения сколиоз будет прогрессировать», — добавила врач в беседе с «Пятым каналом».