. Регине Тодоренко может грозить смертельная опасность при рождении третьего ребенка
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Регине Тодоренко может грозить смертельная опасность при рождении третьего ребенка

Регине Тодоренко может грозить смертельная опасность при рождении третьего ребенка
Специалист предупредил ведущую Регину Тодоренко об опасности родов. Регина Тодоренко только летом этого года второй раз стала мамой, а уже объявила, что готова родить третьего ребенка. Однако поклонники телеведущей опасаются, что ее организм пока не оправился от предыдущей беременности, да и хронические проблемы знаменитости со здоровьем могут стать серьезным препятствием на пути к материнству.
Как известно, звезда «Орла и решки» страдает искривлением позвоночника и витилиго (кожное заболевание), однако это не помешало ей подарить жизнь двум сыновьям. Эксперты полагают, что при должном контроле подобные недуги не создадут для Тодоренко проблем и в будущем: главное – регулярно посещать врачей и следовать их рекомендациям. «На примере Регины мы видим, что даже с наличием сколиоза можно родить здоровых детей, вести активный образ жизни. Однако необходимо соблюдать физическую активность и следить за питанием, чтобы избегать прогрессирования сколиоза, так как при развитии ожирения сколиоз будет прогрессировать», — добавила врач в беседе с «Пятым каналом».  
# Шоу-бизнес Тодоренко Регина
По материалам: z-aya

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