. Россия и Белоруссия вносят изменения в соглашение о региональной безопасности

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали протокол о внесении изменений в соглашение между странами об обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония состоялась в Минске, куда Шойгу прибыл с визитом 3 декабря. В ходе переговоров с белорусским коллегой министр обороны РФ сказал, что отношения с Белоруссией приобрели особое значение в условиях необъявленной войны Запада против Союзного государства РФ и РБ.

По словам Шойгу, он высоко оценивает решимость Минска противостоять враждебному курсу Соединенных Штатов и их союзников, готовность белорусской стороны совместно обеспечивать военную безопасность Союзного государства.

Соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере между РФ и Белоруссией было заключено 19 декабря 1997 года и вступило в силу в 1999 году. Документ предполагает, что стороны совместно определяют состав группировки региональных войск и порядок управления ею в военное время, а также взаимодействия входящих в нее сил в мирное время. Также положения соглашения касаются совместных мероприятий по оперативной, мобилизационной и боевой подготовке органов управления и войск региональной группировки, взаимодействия при использовании воздушного пространства, секретности и защиты сведений, передаваемых сторонами друг другу.

Как писала «Парламентская газета», президент России Владимир Путин 2 декабря провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества.



