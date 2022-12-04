. Сергей Лазарев посмеялся над Лерой Кудрявцевой

Ведущая Лера Кудрявцева стала предметом шуток в свой адрес. Звезд связывает не только многолетняя дружба. Когда-то Кудрявцева и Лазарев крутили роман. Телеведущая признавалась, что была без памяти влюблена в певца. Артисты 16 лет ведут музыкальной фестиваль «Песня года». Как известно, новогодний эфир записывают заранее. В эти дни Лазарев и Кудрявцева погрузились в съемочный процесс. Давние друзья часто по-доброму троллят друг друга, на этот раз тоже не обошлось без юмора. Так, Сергей подколол напарницу, когда та попросила сделать паузу. «Нос поправила?», — спросил он у Леры. Тут в зале раздался шумный хохот, остановится от смеха не могла и сама Лера. Она стала вытирать слезы, и Лазарев в это время продолжил: «Глаза поехали?»После ряда шуток ведущие успокоились и стали читать подводки. Однако, когда блондинка снова попросила сделать паузу со словами: «Слеза потекла», Лазарев не удержался и добавил: «Ты потекла с самого начала как мы увиделись». Напомним, телеведущая и исполнитель хита «В самое сердце» расстались в 2012 году. Звезды сохранили теплые дружеские отношения, они часто встречаются на светских мероприятиях, передачах, концертах и фестивалях. Каждый раз бывшие влюбленные не упускают возможность посмеяться друг над другом. Как известно, многие считали роман Леры и Сергея пиаром. Тем не менее, их союз продлился более четырех лет. Несмотря на осуждения и критику, влюбленные всегда светились от счастья. Кудрявцева хотела выйти замуж за певца, но так и не дождалась от него предложения пойти в загс. Сейчас 51-летняя блондинка счастлива с хоккеистом Игорем Макаровым, воспитывает дочь Марию. У Лазарева есть сын Никита и дочка Аня. Сердце 39-летнего артиста все еще свободно.