. Сергей Лазарев посмеялся над Лерой Кудрявцевой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сергей Лазарев посмеялся над Лерой Кудрявцевой

Сергей Лазарев посмеялся над Лерой Кудрявцевой
Ведущая Лера Кудрявцева стала предметом шуток в свой адрес. Звезд связывает не только многолетняя дружба. Когда-то Кудрявцева и Лазарев крутили роман. Телеведущая признавалась, что была без памяти влюблена в певца. Артисты 16 лет ведут музыкальной фестиваль «Песня года». Как известно, новогодний эфир записывают заранее. В эти дни Лазарев и Кудрявцева погрузились в съемочный процесс. Давние друзья часто по-доброму троллят друг друга, на этот раз тоже не обошлось без юмора. Так, Сергей подколол напарницу, когда та попросила сделать паузу. «Нос поправила?», — спросил он у Леры. Тут в зале раздался шумный хохот, остановится от смеха не могла и сама Лера. Она стала вытирать слезы, и Лазарев в это время продолжил: «Глаза поехали?»
После ряда шуток ведущие успокоились и стали читать подводки. Однако, когда блондинка снова попросила сделать паузу со словами: «Слеза потекла», Лазарев не удержался и добавил: «Ты потекла с самого начала как мы увиделись». Напомним, телеведущая и исполнитель хита «В самое сердце» расстались в 2012 году. Звезды сохранили теплые дружеские отношения, они часто встречаются на светских мероприятиях, передачах, концертах и фестивалях. Каждый раз бывшие влюбленные не упускают возможность посмеяться друг над другом. Как известно, многие считали роман Леры и Сергея пиаром. Тем не менее, их союз продлился более четырех лет. Несмотря на осуждения и критику, влюбленные всегда светились от счастья. Кудрявцева хотела выйти замуж за певца, но так и не дождалась от него предложения пойти в загс. Сейчас 51-летняя блондинка счастлива с хоккеистом Игорем Макаровым, воспитывает дочь Марию. У Лазарева есть сын Никита и дочка Аня. Сердце 39-летнего артиста все еще свободно.
# Шоу-бизнес Кудрявцева Лера
По материалам: z-aya

Последние новости

Валерия Ланская с трудом справляется с домашними заботами
Валерия Ланская с трудом справляется с домашними заботами
Наталью Подольскую поддерживает сын
Наталью Подольскую поддерживает сын
Анатолий Белый рассказал, как сообщил Хабенскому о своей эмиграции
Анатолий Белый рассказал, как сообщил Хабенскому о своей эмиграции
Подборка гифок (25 гифок) - 02.12.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 02.12.2022
Сергей Лазарев посмеялся над Лерой Кудрявцевой
Сергей Лазарев посмеялся над Лерой Кудрявцевой
Пелагею укусила змея во время съемок новогоднего шоу
Пелагею укусила змея во время съемок новогоднего шоу
В ответ на критику Лариса Гузеева поделилась свежим фото без макияжа
В ответ на критику Лариса Гузеева поделилась свежим фото без макияжа
Валентине Талызиной вызвали скорую помощь посреди ночи. Раскрыт диагноз звезды "Иронии судьбы"
Валентине Талызиной вызвали скорую помощь посреди ночи. Раскрыт
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 02.12.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 02.12.2022
«Дождь» останется в Латвии
«Дождь» останется в Латвии
В Китае обратили внимание на одну деталь во время встречи Макрона и Байдена
В Китае обратили внимание на одну деталь во время встречи Макрона и
Чтобы не разозлить Кролика: в каких украшениях можно, а в каких нельзя встречать Новый 2023 год
Чтобы не разозлить Кролика: в каких украшениях можно, а в каких

Топ на сегодня

В Альфа-банке отреагировали на новость о задержании Михаила Фридмана в Лондоне
В Альфа-банке отреагировали на новость о задержании Михаила Фридмана
Европейскую страну освободили от применения потолка цен на российскую нефть
Европейскую страну освободили от применения потолка цен на российскую
Раскрыта причина задержания Фридмана в Лондоне
Раскрыта причина задержания Фридмана в Лондоне
В ДТП с пассажирским автобусом в Москве пострадали 14 человек
В ДТП с пассажирским автобусом в Москве пострадали 14 человек
Ксения Собчак делает вид что ничего не происходит
Ксения Собчак делает вид что ничего не происходит

Еще по теме

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев устроили разборки на потеху публике
Сергей Лазарев посмеялся над фигурой Леры Кудрявцевой
Сергей Лазарев тварь, заявила Лера Кудрявцева
Лазарев — Кудрявцевой: Мне твои сиськи никогда не нравились