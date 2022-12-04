. Швеция начала выдавать Турции курдов ради вступления в НАТО
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Швеция начала выдавать Турции курдов ради вступления в НАТО

Швеция начала выдавать Турции курдов ради вступления в НАТО

Руководство Швеции экстрадировало в Турцию первого осужденного члена Рабочей партии Курдистана (РПК), которую в Анкаре считают "террористической организацией". Об этом сообщает турецкий канал NTV.

Приговоренный в Турции к 6 годам и 10 месяцам заключения Махмуд Тат еще в 2015 году обратился к Швеции с просьбой предоставить политическое убежище, но получил отказ, после чего находился в бегах. Вечером 2 декабря Тата доставили в Стамбул. Его отправили в следственный изолятор для проведения действий, связанных с исполнением приговора.


Швеция выдала Анкаре осужденного члена РПК через два дня после переговоров глав МИД двух стран в Бухаресте. После встречи министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что республика может отметить "более решительный настрой" Стокгольма касаемо вступления в Североатлантический альянс, однако в стране все еще ждут конкретных шагов по выполнению меморандума о членстве в НАТО.

5 июля главы МИД Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде вместе с послами 30 стран НАТО, включая Турцию, подписали протоколы о вхождении двух скандинавских государств в Североатлантический альянс. Днем ранее Хельсинки и Стокгольм завершили переговоры о присоединении к НАТО за один раунд, что стало абсолютным рекордом в истории организации.

Анкара все еще не может согласиться со вступлением двух стран в альянс. В начале лета Турция выдвинула сразу десять условий, которые должны выполнить Швеция и Финляндия для того, чтобы Анкара сняла вето. Ключевые требования касаются прекращения поддержки Рабочей партии Курдистана (РПК) и организации Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), признанных в Турции террористическими. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил, что шаги Швеции и Финляндии "недостаточны" для удовлетворения требований Анкары, и поэтому республика пока не будет поддерживать их вступление в Североатлантический альянс.

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По материалам: uposters.ru

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