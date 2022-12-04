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Швырнувший микрофон и покинувший сцену Лепс объяснил свое поведение

Швырнувший микрофон и покинувший сцену Лепс объяснил свое поведениеПевец Григорий Лепс заявил, что на концерте в Санкт-Петербурге «не все пошло по плану»

Российский певец Григорий Лепс, швырнувший микрофон на концерте в Санкт-Петербурге, сообщил в своем Telegram-канале, что «не все пошло по плану».

Во время исполнения «Самый лучший день» в Ледовом дворце на бис, певец бросил микрофон, снял очки и швырнул их, после чего покинул сцену — допевать артист не стал.

«Не все прошло по плану, многое не удалось, приболел... (...) Спасибо огромное всем и каждому за такой безумно теплый прием, за поддержку, за то, что весь зал пел в унисон», — заявил Лепс.

В сентября российский певец и композитор Григорий Лепс впервые стал дедушкой. Выяснилось, что старшая дочь знаменитости Инга родила сына. «Слава Богу! Я впервые стал дедом! (...) Мама и малыш чувствуют себя хорошо, все в порядке. Спасибо!» — написал 59-летний исполнитель в публикации.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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