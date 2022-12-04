Киевский режим планирует сорвать транзит аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса с тем, чтобы обвинить Россию в диверсии. О готовящейся провокации РИА «Новости» сообщил источник в военно-дипломтических кругах.

Сообщается о запланированных взрывах на территории Одесского припортового завода в местах хранения аммиака с целью разрушения инфраструктуры цеха перегрузки. По словам источника агентства, диверсия планируется с целью дальнейшего обвинения Москвы в ракетном ударе, нанесенном армией России.

Собеседник агентства проводит аналогии с ЧП на «Северных потоках» и указывает, что диверсия спланирована пож контролем британских спецслужб. «В реализации данной провокации также задействованы контрактники канадской ЧВК GardaWorld, осуществляющие, по договору с администрацией морских портов Украины, функции охраны портовой инфраструктуры в Одесской области», — сообщил он.

Приостановка экспорта аммиака приведет к росту цен на мировом рынке. А это, в свою очередь, позволит нарастить поставки Великобритании и США поставки в Евросоюз. Как сообщала ранее «Парламентская газета», в ночь на 26 сентября были обнаружены утечки на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» рядом с датским островом Борнхольм. Позднее выяснилось, что газопроводы повредили намеренно. ФСБ возбудила в связи с этим уголовное дело по статье о международном терроризме. В Минобороны России возложили вину за теракт на представителей ВМС Великобритании. По данным ведомства, они участвовали в планировании и реализации теракта по подрыву трубопроводов. Эти же специалисты участвовали в подготовке террористической атаки на корабли Черноморского флота 29 октября, отметили в министерстве.