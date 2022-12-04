. СМИ: США намекнули Украине, что пора начать диалог с Россией

Вашингтон подает Киеву сигнал о необходимости начать переговоры с Москвой. Такое мнение в статье, опубликованной в журнале The Times, выразил сотрудник Школы международных исследований при Университете Джонса Хопкинса Йозеф Иоффе.

Президент США Джо Байден, по словам автора, «тонко намекнул» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о том, что пора начать переговоры с главой России Владимиром Путиным.

По мнению Иоффе, «друзья Зеленского на Западе» преследуют свои интересы, пытаясь сдержать Киев. Речь идет об рисках быть втянутыми в опасный конфликт с Россией, которая располагает мощным арсеналом. «Западные лидеры, вероятно устали от войны, а в США растет общественное недовольство внешнеполитической линией американской администрации.

По мнению Иоффе, Украине следует смириться с «потерей Крыма» и готовиться к компромиссу в переговорах с Россией.