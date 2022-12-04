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Светлана Лобода рассказала о жизни за границей

Светлана Лобода рассказала о жизни за границей
Певица Светлана Лобода заявила, что ей нравится ютиться в одном доме с родственниками. Осудившая спецоперацию певица эмигрировала в Прибалтику. На Украине ей не рады, попрекая в слишком тесных связей с Россией. А в нашу страну ей не въехать еще 50 лет. В Латвии же блондинка обрела второй дом и призналась, что неплохо чувствует себя. Звезда обосновалась в Риге. Она призналась, что привыкла к новому месту жительства и ощущает себя гармонично. А потому планирует вместе с детьми и родственниками задержаться там на долгое время, а возможно, даже встретить старость. «Живем в одном доме с бабушкой. И сестра младшая с нами.  Дедушка уехал обратно на Украину, в родной город Ирпень. В Риге меня все знают, это очень помогает в быту. Очень спокойные люди, довольно интеллигентные и воспитанные. Никогда не переходят границы, даже фотографироваться просят очень редко. Смотрят, говорят комплименты, не позволяют себе вольностей», — поделилась исполнительница хита «Твои глаза».
Артистка продолжает активную творческую деятельность, записывает новые песни, ездит на гастроли. Светлана отметила, что в жизни она совсем не такая, какой ее привыкли видеть в клипах и на концертах. Образ роковой красотки — это все лишь маска, которую артистка надевает на публике. «Вся моя команда говорит, что во мне два кардинально разных человека. Допустим, на сцену ты выходишь вся такая суперзвезда, королева, высоко поднятый подбородок — пошла рвать зал. Все мои друзья говорят: «Как в тебе все это уживается, непонятно». А я отвечаю, что если нести этот образ и в жизни (такие артисты тоже есть), то ты по чуть-чуть сходишь с ума. Я чувствую себя звездой на сцене, а в остальное время стараюсь коммуницировать. Мне нравятся люди, я люблю людей», — пояснила 40-летняя вокалистка. Светлана успешно совмещает карьеру с материнством занимается воспитанием двух дочерей — 11-летней Евангелины и четырехлетней Тильды. Старшая переживает переходный возраст, показывает характер и всячески перечит старшим. «Мы сейчас пребываем в не очень благополучном возрасте, когда все на протестах, когда все как мы хотим. И мы каждый день разговариваем. Говорим, что так лучше не делать, что с бабушкой лучше не огрызаться. А малышка (речь о Тильде — прим. «З-ая.ру») очень шальная, веселая. Она поет мои песни, это очень смешно», — рассказала артистка в интервью YouTube-каналу Esquire Kazakhstan.
# Шоу-бизнес Лобода Светлана
По материалам: z-aya

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