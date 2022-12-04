. Татьяна Брухунова похвасталась фигурой в купальнике

33-летней Татьяна Брухуновой поделилась пляжным фото. Светская львица невероятно повезло — судьба послала ей хоть и чуть престарелого, но зато очень заботливого и понимающего мужа Евгения Петросяна. Тот хорошо чувствует настроение своей супруги, и как только она начинает хандрить, тут же увозит ее на престижный курорт. На этот раз на Мальдивские острова. Едва выдержавшая без отдыха Таня уже успела сообщить, что сильно устала за это время, практически «рухнула» от эмоционального истощения. Зато теперь она активно делится с подписчиками позитивом и пляжными фотографиями. Уже успела продемонстрировать идеальный купальник, больше напоминающий закрытое боди с рукавом. Но секрет его в том, что ткань прекрасно пропускает ультрафиолет, создавая идеальный по равномерности загар. «Я нашла идеальный купальник, в котором можно загореть равномерно, не боясь оставшихся на теле полос. Жизнерадостный принт и спортивный крой уместны на теплых берегах и в городском бассейне»,— явно не без выгоды для себя рекламирует пляжный костюм Брухунова.И получает за это массу комплиментов от своих хорошо вымуштрованных подписчиков, которые знают, что за критику их тут же отправят в бан. «И купальник, и фигурка — супер», «Ах, какая женщина! Фигурка очаровательная!», «Вспомнилась Монро на пляже на ретро-фото», «Статуэтка», — восхищаются в комментариях. Заодно Татьяна пояснила всем интересующимся, что отдыхать они с мужем поехали без двухлетнего сына, которого ставили в Москве под присмотром специально обученных нянь. Она считает, что детям и их родителям нужно давать возможность побыть некоторое время вдали друг от друга, чтобы «дать возможность выдохнуть себе, чтобы вернуться и вновь войти в роль ресурсной матери». На днях появилась информация о смерти Петросяна. Досрочно «хоронят» юмориста уже не первый раз, на что он с присущей ему иронией отвечает: «Не дождетесь».