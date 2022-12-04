. Татьяна Брухунова заговорила о смерти

Жена юмориста Татьяна Брухунова призналась, что философски относится к этому. Улетевшая на Мальдивы Татьяна Брухунова заявила, что к потере близких вообще нужно относиться философски. По сути, все там будем, поэтому имеет смысл смириться с неизбежным, считает жена пожилого Евгения Петросяна. «Это придется пережить. Другого пути нет. Все мы здесь на время. Чей-то путь длиннее, чей-то короче. Когда ушел мой папа, единственная мысль, что помогла мне не рухнуть в пучину скорби, — это то, что я точно знала: его этим не вернешь. А уныние — грех. Два года я принимала факт его смерти. Сейчас (спустя 8 лет) я вспоминаю его каждый день и благодарю бога, что у меня был самый лучший, добрый папа», — написала бизнесвумен своей подписчице, которая недавно потеряла любимого человека.Заявление супруги 77-летнего юмориста особенно актуально именно сейчас после очередных новостей о смерти Петросяна, оказавшихся фейком. Досрочно «хоронят» артиста эстрады с завидной регулярностью. Сам он считает, что все дело в зависти недоброжелателей, отвечает: «Не дождетесь» и обзывает хейтеров «извращенцами». Евгений Ваганович даже не скрывает, что счастлив со своей 33-летней помощницей, ради которой бросил бывшую жену и партнершу по сцене Елену Степаненко. Тем более, что супруга родила ему два года назад сына Вагана, чего не смогла сделать юмористка Степаненко за несколько десятков лет совместной жизни. Не жалуется и Татьяна Брухунова, называя мужа самым любящим и заботливым. Он тонко чувствует, когда супруге нужен отдых, и тут же отправляет ее на курорт, чтобы она восстановила эмоциональный ресурс для сохранения гармонии в семье.