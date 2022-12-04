. Тетерев сбежал в Египет, оставив Гурину одну на проекте

Вадим Карасев

И снова удалось показать себя не с самой лучшей стороны Антону Тетереву, из-за чего теперь неизвестно, вернётся ли он обратно на Дом-2. Он попросту бросил Марину Гурину в одиночестве на телешоу и уехал в Египет. Девушка решила не терять время зря и не тешить себя надеждами, поэтому она решила приложить максимум усилий и найти себе нового мужчину. Главное, чтобы менеджеры телешоу снова ей не привели никого из бывших Натальи Безверховой.Тем временем Антон решил рассказать, из-за чего он бросил свою девушку, с которой в последнее время с трудом находит общий язык. Оказалось, что у Тетерева и его верного товарища есть традиция - справлять дни рождения рядом с морем. Его друг приобрёл две путёвки на десять дней, но когда Гурина об этом узнала, то сказала: Антон останется без девушки, если поедет. А приобрести для своей девушки путёвку за 110 тысяч рублей он не смог. Отношения в этой паре действительно довольно странные. Может, не просто так Наталья Безверхова считает их аферистами?