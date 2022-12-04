The New Yorker назвал лучшие игры 2022 года: среди них 4 проекта из Game Pass
Все большее количество изданий подводят игровые итоги года, представляя свои ТОПы. Ранее ТОП уже опубликовал авторитетный журнал TIME и Paste Magazine. А теперь и журнал The New Yorker назвал 12 игр, которые они считают лучшими в 2022 году.
В список от The New Yorker не попали многие крупные проекты, которые в других ТОПах занимают высокие места. Например, в нем не увидеть God of War: Ragnarok или Stray. Зато в нем оказался Cyberpunk 2077, который вышел 2 года назад.
Так выглядит ТОП-12 игр The New Yorker (без градации по места) в 2022 году, в нем 4 игры из Game Pass, которые выделены жирным:
Wordle
Kirby: The Forgotten Land
Cyberpunk 2077
Hardspace: Shipbreaker
Marvel Snap
Vampire Survivors
The Case of the Golden Idol
Gran Turismo 7
Trombone Champ
Norco
Immortality
Elden Ring
Кроме списка лучших игр The New Yorker публикует и список из 12 проектов, которые «достойны упоминания». Он выглядит так:
Cursed to Golf
Hyper Demon
Neon White
OlliOlli World
Pentiment
Poinpy
Prodeus
Roadwarden
Signalis
Strange Horticulture
Triangle Strategy
Tunic