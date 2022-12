. The New Yorker назвал лучшие игры 2022 года: среди них 4 проекта из Game Pass

Вадим Карасев





Все большее количество изданий подводят игровые итоги года, представляя свои ТОПы. Ранее ТОП уже опубликовал авторитетный журнал TIME и Paste Magazine. А теперь и журнал The New Yorker назвал 12 игр, которые они считают лучшими в 2022 году.

В список от The New Yorker не попали многие крупные проекты, которые в других ТОПах занимают высокие места. Например, в нем не увидеть God of War: Ragnarok или Stray. Зато в нем оказался Cyberpunk 2077, который вышел 2 года назад.

Так выглядит ТОП-12 игр The New Yorker (без градации по места) в 2022 году, в нем 4 игры из Game Pass, которые выделены жирным:

WordleKirby: The Forgotten LandCyberpunk 2077Marvel SnapThe Case of the Golden IdolGran Turismo 7Trombone ChampElden Ring

Кроме списка лучших игр The New Yorker публикует и список из 12 проектов, которые «достойны упоминания». Он выглядит так:

Cursed to GolfHyper DemonNeon WhiteOlliOlli WorldPoinpyRoadwardenStrange HorticultureTriangle Strategy