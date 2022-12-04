. The New Yorker назвал лучшие игры 2022 года: среди них 4 проекта из Game Pass
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The New Yorker назвал лучшие игры 2022 года: среди них 4 проекта из Game Pass

The New Yorker назвал лучшие игры 2022 года: среди них 4 проекта из Game Pass


Все большее количество изданий подводят игровые итоги года, представляя свои ТОПы. Ранее ТОП уже опубликовал авторитетный журнал TIME и Paste Magazine. А теперь и журнал The New Yorker назвал 12 игр, которые они считают лучшими в 2022 году.

В список от The New Yorker не попали многие крупные проекты, которые в других ТОПах занимают высокие места. Например, в нем не увидеть God of War: Ragnarok или Stray. Зато в нем оказался Cyberpunk 2077, который вышел 2 года назад.

Так выглядит ТОП-12 игр The New Yorker (без градации по места) в 2022 году, в нем 4 игры из Game Pass, которые выделены жирным:



Wordle



Kirby: The Forgotten Land



Cyberpunk 2077



Hardspace: Shipbreaker



Marvel Snap



Vampire Survivors



The Case of the Golden Idol



Gran Turismo 7



Trombone Champ



Norco



Immortality



Elden Ring

Кроме списка лучших игр The New Yorker публикует и список из 12 проектов, которые «достойны упоминания». Он выглядит так:



Cursed to Golf



Hyper Demon



Neon White



OlliOlli World



Pentiment



Poinpy



Prodeus



Roadwarden



Signalis



Strange Horticulture



Triangle Strategy



Tunic
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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