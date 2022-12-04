. Украинского политика осудили из-за боевого фото на юбилей

Вадим Карасев

Украинцы в Twitter осудили фото в военной форме политика Ляшко в честь 50-летнего юбилея

Пользователи Twitter осудили боевое фото бывшего депутата Верховной Рады Украины, лидера Радикальной партии Олега Ляшко в военной форме и с автоматом в руках, опубликованное в его официальном аккаунте.

В комментарии к кадру политик заявил, что 3 декабря у него юбилей — ему исполняется пятьдесят лет.

«Я понимаю, что в Киеве не стреляют, но ты хотя бы форму грязью испачкал, бронежилет подтянул и в карманы пару магазинов сунул. На это даже лохи уже не ведутся», — написал пользователь @DidBanzai.

«Ничем не гнушаются, лишь бы попиариться», — заявила @AlekOlena2302. «Сними форму, клоун. Не позорься», — написал @Sergverh60.

«Как седло на корове. Сними, не позорься», — ответил на твит Ляшко @s_tret. «Такой чистенький, такой "напомаженный" просто зайка. Ну видно же что, по лесу восемь месяцев бегал и в окопах ночевал», — сыронизировала @OlgaM81922539.

Ляшко известен своими неординарными выходками. Так, в 2021 году он устроил стриптиз в эфире украинского «5 канала», раскритиковав повышение налогов в стране и заявив, что власти снимают с украинцев «последнюю рубашку».