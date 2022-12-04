. В Иране задумали упразднить полицию нравов спустя несколько месяцев протестов

Вадим Карасев

Генпрокурор Ирана Монтазери объявил об упразднении полиции нравов на фоне протестов

Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери объявил, что упраздняет полицию нравов, которую обвиняют в убийстве 22-летней Махсы Амини. По словам генпрокурора, этот орган не имеет ничего общего с судебной системой. Цитату приводит издание Khabar Online.

Издание The Guardian сообщает, что помимо этого в стране могут пересмотреть правила ношения хиджаба.

Решение Монтазери прозвучало на фоне многомесячных протестов, поводом для них стала смерть Амини в сентябре этого года. Девушку задержали за «неправильное ношение хиджаба» и увезли в участок, затем она оказалась в больнице и впала в кому. Семья Махсы считает, что она была здорова, и девушку могли избить полицейские: на это указывают и слова очевидцев. Власти Ирана же отрицают причастность органов к смерти девушки.

В ходе многомесячных протестов, по официальным данным, погибли не менее 300 человек.