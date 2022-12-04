. В Испании заявили об ослабевающей поддержке Зеленского со стороны Запада

Вадим Карасев

Rebelión: поддержка президента Украины Зеленского на Западе ослабевает

Затягивание конфликта на Украине не прибавляет очков президенту Украины Владимиру Зеленскому в глазах лидеров Запада, и его поддержка начинает снижаться. Такое мнение выразил испанский журналист Хорди Кордоба в материале для Rebelión.

«США и другие страны, включая Великобританию, до сих пор продолжают блокировать пути к любым переговорам, которые могли бы завершить конфликт», — отмечает журналист, добавив, что безоговорочная поддержка Зеленского, похоже, начинает ослабевать.

Он полагает, что кризис остается выгодням только для США. Таким образом, Вашингтон втягивает Евросоюз в еще большую экономическую, военную и энергетическую зависимость от Соединенных Штатов.

Кордоба также считает, что идея о нейтральном статусе Украины уже невозможна. При этом он исключил целесообразность вступления страны в Североатлантический альянс, поскольку для конструктивного диалога с Москвой Киев должен исключить все вопросы о возвращении территориях, ранее вошедших в состав России путем референдумов.

Ранее лидер движения Франции «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что Зеленскому стоит хранить молчание после его заявлений о падении ракет в Польше. По мнению политика, Запад не станет слушать Зеленского после его «лжи» о ракетах. Он подчеркнул, что Европа не может отвечать на все просьбы Киева о помощи, поскольку сталкивается с нищетой.