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В Китае обратили внимание на одну деталь во время встречи Макрона и Байдена

В Китае обратили внимание на одну деталь во время встречи Макрона и БайденаGlobal Times: помпезность на приеме Макрона в США не соответствует реальным отношениям

На приеме президента Франции Эммануэля Макрона в США есть одна важная деталь: чрезмерная помпезность встречи не соответствует реальным отношениям между Парижем и Вашингтоном, пишет китайский таблоид Global Times.

Автор статьи обратил внимание на то, что прием французского лидера «был великолепным»: почетный караул встречал его в форме XVIII века, а на ужин подали омаров и голубой сыр. «Это сильно контрастировало с разногласиями между США и Францией по различным вопросам и критикой США, с которой Макрон выступил перед поездкой», — говорится в статье.

В настоящий момент трансатлантические отношения находятся в стадии кризиса, и у Вашингтона нет ни желания, ни возможности восстановить их на прежнем уровне, считает автор материала.

Между США и Францией существуют разноглася по поводу Закона о снижении инфляции. Кроме того, год назад Вашингтон также нанес удар Франции, когда из-за политики президента Джо Байдена Австралия отказалась от многомиллиардной сделки с Парижем.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила о риске начала новой торговой войны ЕС с США из-за американского закона о снижении инфляции.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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