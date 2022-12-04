. В ответ на критику Лариса Гузеева поделилась свежим фото без макияжа

Телеведущая Лариса Гузеева ехидно ответила поклонникам после публикации фото 18-летней давности. У Ларисы Гузеевой особые отношения с хейтерами в соцсетях. Звезда никогда не игнорировала едкие высказывания в свой адрес и, отвечая, не стеснялась в выражениях. Теперь же, когда ведущая шоу «Давай поженимся» дала самой себе обет не сквернословить, ее реакция на критику стала более ироничной. Накануне артистка показала себя без макияжа и без фильтров. Лариса Андреевна позировала в зеркальном отражении, прижимая к груди своего питомца – собаку породы мальтипу, которую в семье ласково зовут Жужей. По словам ведущей, снимок без макияжа был сделан для тех пользователей, кого раздражает ее красота.«Дама с собачкой. А то некоторых раздражают фото 18-летней давности. Ну вот. Нате», — ехидно высказалась Лариса. Поклонники поспешили разуверить Гузееву в том, что они не терпят ее красоты. Они восхитились актрисой.«Ларисонька, все ваши фотки прекрасны, даже из детсада. Восхищаюсь вами», «Фото любой давности приятно лицезреть на вкус и цвет, а у вас вкус есть», «Прекрасна! А Жужа как прильнула, обожает вас! Животных не обманешь! Прекрасна во всем», — написали пользователи. Напомним, недавно Лариса Андреевна вернулась из клиники здоровья, где она скинула несколько лишних килограммов и омолодилась. Она призналась, что подобного рода детокс ей просто необходим, поскольку с едой у нее весьма сложные отношения. «Идем дальше. Я не из железных леди, мне нужен постоянный контроль, я сбиваюсь с толку, увлекаюсь ерундой, впадаю в обжираловскую истерию. Короче, не пример я. Поэтому ура, что есть такие места, где тебя возвращают к тебе нестыдной. Про дорого рассуждать не вижу смысла. Всем желаю радости!» — призналась Гузеева.