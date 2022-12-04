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В России насчитали рекордную сумму просроченных кредитов

В России насчитали рекордную сумму просроченных кредитов«Скоринг бюро»: объем просроченных потребительских кредитов россиян достиг 631,1 миллиарда

Объем просроченных потребительских кредитов россиян увеличился на 0,3 процента с сентября по октябрь, в сумме он достиг рекордных 631,1 миллиарда рублей. Об этом сообщили в «Скоринг бюро», на данные которого ссылается РИА Новости.

«Дальнейшие тенденции на рынке будут более ясны в начале следующего года, когда выйдет новая макроэкономическая статистика и будут видны первые итоги работы кредитной системы в условиях неопределенности», — заявили в компании.

Эта перемена произошла на фоне роста кредитного портфеля банков до максимальных уровней. В октябре количество открытых в России потребительских ссуд увеличилось на 1,4 процента, достигнув показателя в 34,3 миллиона единиц. Объем портфеля увеличился на один процент и составил 7,4 триллиона рублей по итогам октября.

В «Скоринг бюро» отметили, что количество просроченных свыше 90 дней потребительских ссуд в октябре снизилось на 0,1 процента.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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