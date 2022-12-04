. В России нужно заменить более 93 тысяч лифтов

До февраля 2025 года в России необходимо заменить 93,6 тысячи лифтов, сказал «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

По словам Пахомова, 66,9 тысячи лифтов уже сейчас работают с истекшими сроками службы, а у 26,7 тысячи они закончатся к 2025 году. В планы замены по региональным программам капремонта входит 45,8 тысячи лифтов, но достаточных средств на это нет, сообщил депутат.

«По нашей оценке, на замену всего необходимого количества лифтов потребуется около 360 миллиардов рублей в горизонте 3-5 лет», — сказал Пахомов. Сейчас в программы капремонта заложена только четверть этой суммы. ​

Срок службы лифтов составляет 25 лет. За их техническим состоянием сейчас должны следить управляющие компании, заключившие договор с лифтовыми организациями. Планируется, что с 1 марта 2023 года за безопасностью лифтов, подъемников и эскалаторов будет следить Ростехнадзор. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении 7 декабря.

Полностью материал «Парламентской газеты» будет опубликован позже.



