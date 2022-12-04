. В Совфеде предупредили Евросоюз о планах Киева по срыву транзита аммиака
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В Совфеде предупредили Евросоюз о планах Киева по срыву транзита аммиака

В Совфеде предупредили Евросоюз о планах Киева по срыву транзита аммиакаЦеков заявил, что РФ хочет привлечь внимание ЕС к планам Киева по срыву транзита аммиака

Россия хочет привлечь внимание мирового сообщества и, в первую очередь, Евросоюза к планам Киева устроить провокацию на трубопроводе Тольятти — Одесса. Об этом предупредил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Его слова приводит РИА Новости.

Евросоюзу нужен аммиак, и Россия готова его поставлять, но, если в результате действий Киева эти поставки прервутся, ЕС нужно будет сделать соответствующие выводы, отметил Цеков. «Обнародуя эту информацию, мы хотим заранее предупредить мировое сообщество о планируемой провокации... Если эта провокация будет осуществлена, ЕС должен будет это расследовать», — сказал он.

О том, что киевские власти планируют сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака из Тольятти в Одессу, взорвав хранилища в украинском городе, стало известно ранее 4 декабря. Отмечалось, что провокация была спланирована британскими спецслужбами с целью обвинить во всем Вооруженные силы России.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что планы киевских властей по срыву инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака из Тольятти в Одессу говорят об их неадекватности.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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