Валентине Талызиной вызвали скорую помощь посреди ночи. Раскрыт диагноз звезды "Иронии судьбы"
У 87-летней Валентины Талызиной начались проблемы со здоровьем. Артистке, которую многие помнят по советскому кинохиту "Ирония судьбы", поставили неприятный диагноз.
По данным "Рен ТВ", Валентине Талызиной вызывали скорую в ночь на 4-е декабря. Знаменитая актриса пожаловалась на проблемы с давлением.
Врачей пришлось вызывать для Валентины Талызиной аж в два часа ночи. В результате медики диагностировали у звезды советского экрана гипертонический криз.
По данным источника, всю необходимую помощь Валентине Талызиной оказали на месте. При этом артистка отказалась от госпитализации.
Напомним, помимо "Иронии судьбы" Валентина Талызина снималась в таких сериалах, как "Достоевский", "Ленинград", "Кухня" и многих других.
Валентина Талызина рассказала о неизлечимой болезни
Минувшей зимой Валентина Талызина прокомментировала слухи о том, что она перенесла инсульт.
Как выяснилось, проблемы со здоровьем у артистки начались после путешествия в Китай - по возвращении в Москву Талызина уже стала прихрамывать, ведь ей пришлось добираться до столицы 10 часов из-за неправильно оформленных ею билетов. Знаменитость испытала жуткий стресс.
"Вскоре у меня состоялся разговор со знакомым врачом, и он рекомендовал мне лечь в больницу — ему показалось, что у меня что-то с речью. Меня положили в „сосудистое“ отделение, где было назначено неверное лечение. Меня стали лечить, как при проблемах с сосудами. А полинейропатия — это нервы", - рассказала Талызина изданию "7 Дней".