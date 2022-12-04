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Валентине Талызиной вызвали скорую помощь посреди ночи. Раскрыт диагноз звезды "Иронии судьбы"

Валентине Талызиной вызвали скорую помощь посреди ночи. Раскрыт диагноз звезды "Иронии судьбы"

У 87-летней Валентины Талызиной начались проблемы со здоровьем. Артистке, которую многие помнят по советскому кинохиту "Ирония судьбы", поставили неприятный диагноз.

По данным "Рен ТВ", Валентине Талызиной вызывали скорую в ночь на 4-е декабря. Знаменитая актриса пожаловалась на проблемы с давлением.


Врачей пришлось вызывать для Валентины Талызиной аж в два часа ночи. В результате медики диагностировали у звезды советского экрана гипертонический криз.

По данным источника, всю необходимую помощь Валентине Талызиной оказали на месте. При этом артистка отказалась от госпитализации.

Напомним, помимо "Иронии судьбы" Валентина Талызина снималась в таких сериалах, как  "Достоевский", "Ленинград", "Кухня" и многих других.


Валентина Талызина рассказала о неизлечимой болезни

Минувшей зимой Валентина Талызина прокомментировала слухи о том, что она перенесла инсульт.

Нет и не было у меня никакого инсульта! У меня полинейропатия. Да, действительно, около трех лет назад у меня отказали ноги.

Как выяснилось, проблемы со здоровьем у артистки начались после путешествия в Китай - по возвращении в Москву Талызина уже стала прихрамывать, ведь ей пришлось добираться до столицы 10 часов из-за неправильно оформленных ею билетов. Знаменитость испытала жуткий стресс.

"Вскоре у меня состоялся разговор со знакомым врачом, и он рекомендовал мне лечь в больницу — ему показалось, что у меня что-то с речью. Меня положили в „сосудистое“ отделение, где было назначено неверное лечение. Меня стали лечить, как при проблемах с сосудами. А полинейропатия — это нервы", - рассказала Талызина изданию "7 Дней".

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По материалам: uposters.ru

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