. Валентине Талызиной вызвали скорую помощь посреди ночи. Раскрыт диагноз звезды "Иронии судьбы"

Вадим Карасев

У 87-летней Валентины Талызиной начались проблемы со здоровьем. Артистке, которую многие помнят по советскому кинохиту "Ирония судьбы", поставили неприятный диагноз.

По данным "Рен ТВ", Валентине Талызиной вызывали скорую в ночь на 4-е декабря. Знаменитая актриса пожаловалась на проблемы с давлением.



Врачей пришлось вызывать для Валентины Талызиной аж в два часа ночи. В результате медики диагностировали у звезды советского экрана гипертонический криз.

По данным источника, всю необходимую помощь Валентине Талызиной оказали на месте. При этом артистка отказалась от госпитализации.

Напомним, помимо "Иронии судьбы" Валентина Талызина снималась в таких сериалах, как "Достоевский", "Ленинград", "Кухня" и многих других.

Валентина Талызина рассказала о неизлечимой болезни

Минувшей зимой Валентина Талызина прокомментировала слухи о том, что она перенесла инсульт.

Нет и не было у меня никакого инсульта! У меня полинейропатия. Да, действительно, около трех лет назад у меня отказали ноги.

Как выяснилось, проблемы со здоровьем у артистки начались после путешествия в Китай - по возвращении в Москву Талызина уже стала прихрамывать, ведь ей пришлось добираться до столицы 10 часов из-за неправильно оформленных ею билетов. Знаменитость испытала жуткий стресс.

"Вскоре у меня состоялся разговор со знакомым врачом, и он рекомендовал мне лечь в больницу — ему показалось, что у меня что-то с речью. Меня положили в „сосудистое“ отделение, где было назначено неверное лечение. Меня стали лечить, как при проблемах с сосудами. А полинейропатия — это нервы", - рассказала Талызина изданию "7 Дней".