. Валерия Гай Германика кинулась в ювелирный бизнес
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Валерия Гай Германика кинулась в ювелирный бизнес

Валерия Гай Германика кинулась в ювелирный бизнес
Режиссер Валерия Гай Германика открыла ювелирный шоурум в шикарными украшениями. Актриса Кристина Шаповалова призналась: поражена роскошью. На торжественное открытие кинорежиссер пригласила всю столичную богему. Среди знаменитостей была и Кристина Шаповалова — актриса и модель. Она поделилась своими впечатлениями. «Это уникальное пространство с особой атмосферой, очень понравилось. Попадаешь будто в какую-то азиатскую страну», — восхитилась Кристина.
Сами ювелирные изделия, по мнению актрисы, выглядели просто роскошно. «Что касается изделий, роскошные камни поразили воображение. Она использует в ювелирном деле редкие камни, названия которых я даже раньше не знала, если честно. Это было очень интересно и любопытно узнать», — приводит слова Шаповаловой издание РИА ФАН.
# Шоу-бизнес Германика Валерия
По материалам: z-aya

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