. Валерия Ланская с трудом справляется с домашними заботами
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Валерия Ланская с трудом справляется с домашними заботами

Валерия Ланская с трудом справляется с домашними заботами
Актриса Валерия Ланская рассказала о семейной жизни. Участнице девятого сезона «Ледникового периода» Валерии Ланской в последнее время не до отдыха. Она не только много тренируется со своим партнером по шоу Романом Костомаровым, но и активно снимается в кино, а также преподает в ГИТИСе. 35-летняя актриса приоткрыла завесу тайны и рассказала поклонникам о семейной жизни. По ее словам, огромную поддержку ей оказывают няня ребенка и муж, кинорежиссер Стас Иванов. Пара воспитывает сына, который появился на свет в 2015 году. Несмотря на загруженность, Валерии удается брать на себя домашние хлопоты. «С делегированием у меня не очень хорошо, дома мне помогают няня и мой мужчина, хотя большинство дел выполняю сама. А недавно у нас появилась собака, и забот стало еще больше. Приготовить, убраться и обязательно провести время с сыном, сделать уроки, выгулять пса, — мои ежедневные дела. Вот вчера со съемок я пришла в три часа утра, а в семь мы уже выезжали в школу. Мне важно побыть с Артемием, пообщаться, поделиться последними новостями, пусть хотя бы в дороге», — делится артистка.
Ланской удается совмещать насыщенный рабочий график и семью. Она заверила, в свои выходные предпочитает заниматься домашней рутиной. А если звезды сойдутся и выходной родителей выпадет на один день — троица старается выбраться за город, чтобы набраться сил для новых свершений. «Когда день, свободный от работы, то занимаюсь домашними делами, общаюсь, играю с сыном. Если у нас двоих выходной, то едем на дачу. В мое «место силы». Там же, за городом, мы отмечаем Новый год: шашлыки, камин, дети. Весело, здорово, активно. В этом году, думаю, будет так же», — рассказала о планах Валерия «Теленеделе. Звезды». Ранее звезда мюзиклов рассказывала, что совмещать насыщенные будни и семью ей помогают списки дел. Более того, в них артистка включает походы к врачу, чтобы не пропустить начинающиеся проблемы со здоровьем. «Обязательно включаю в свои перечни профилактические обследования. Если этого не делать, просто будешь о них забывать. Кстати, наличие четкого плана действий вовсе не мешает жить расслабленно. Я поняла это буквально в этом месяце. В августе я немного обленилась: делала запланированное, но неспешно, успевая вдыхать лето, общение, новых людей, красоту, жизнь. Оказывается, так тоже можно!» — делилась своим опытом Ланская.
# Шоу-бизнес Ланская Валерия
По материалам: z-aya

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