. Весам — покупать подарки, а Близнецам — экономить: финансовый прогноз на неделю с 5 по 11 декабря

Последний месяц года всегда непростой из-за огромных трат. Поэтому так важно рационально управлять деньгами. Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 декабря 2022 года поможет лучше распорядиться средствами.

Чего ждать Овнам

Неблагоприятная неделя для того, чтобы брать или давать в долг. Финансовые обязательства испортят отношения. Овнам не удастся вовремя отдать или получить долг. Постарайтесь экономить на всех покупках, но не в ущерб качеству. Высокий шанс получить неожиданную прибыль.

Финансовый гороскоп для Тельцов





Тандем Юпитера и Нептуна придаст сил и уверенности. Прогноз на неделю с 5 по 11 декабря рекомендует заниматься Тельцам такими делами:

открытие нового бизнеса;

обсуждение вопроса о повышении зарплаты, карьерных перспектив;

смена работы;

изменение целей, приоритетов.

Тельцам лучше воздержаться от крупных покупок. Импульсивные траты могут «продырявить» ваш бюджет.

Астропрогноз для Близнецов

Совет для представителей знака: не тратьте лишнее и не рассказывайте о своих планах. Если тяжело удержаться от импульсивных покупок, берите с собой на шопинг более экономного человека.

Финансовый гороскоп для Рака

Инвестируйте в проекты, которые обещают прибыль уже в 2023 году. Так вы сможете существенно улучшить материальное положение. Избавьтесь от привычек бедных людей — именно они не дают вам разбогатеть. Будьте осторожны при оплате любых услуг, в том числе коммунальных.

Советы для Льва





Финансовый гороскоп говорит о благоприятных энергиях. У представителей знака наступает светлая полоса. Удачными будут:

походы в банк;

заключения сделок;

покупки дорогостоящих вещей.

Не время отдыхать. Воспользуйтесь даром небесных светил в полной мере.

Финансовый гороскоп для Дев

Денежные дела требуют особой осторожности и внимательности. Неделя с 5 по 11 декабря 2022 года будет непростой для Дев. Им предстоит заниматься рутиной. Однако за рациональность Вселенная наградит представителей знака. Те Девы, которые не допустят оплошностей, смогут получить приятный денежный сюрприз.

Чего ожидать Весам

Финансовых проблем не миновать представителям знака, которые пытаются «улизнуть» от ответственности и исполнения своих профессиональных обязанностей. Хорошее время для покупки подарков родным. Любой день недели подходит для этого, кроме вторника.

Финансовый гороскоп для Скорпионов

Середина недели благоприятна для предпраздничного шопинга. Смело покупайте:

новогоднюю елку;

подарки;

декор для дома.

Эти покупки принесут радость и праздничное настроение. Однако будьте осторожны, знакомясь с новыми людьми — не все они будут приятными.

Астропрогноз для Стрельцов





Звезды советуют трудиться и максимально реализовать свои возможности. Лениться ни в коем случае нельзя. Проявляйте активность и инициативность на работе. Это способствует укреплению материального положения. Воздержитесь от необязательных поездок. Покупки и поиски новой работы лучше перенести на конец недели.

Финансовый гороскоп для Козерогов

Продуктивная и удачная неделя. Но многим представителям знака придется потратить чуть больше, чем они планировали. Новогодние подарки обойдутся чуть дороже. Чтобы это не отразилось в будущем на финансовом положении, стоит активно поработать.

Прогноз для Водолеев

Важно продуктивно поработать. Чтобы энергии и мотивации хватило, обязательно занимайтесь делами, которые вас вдохновляют. В середине недели высок риск лишних трат. Выходные благоприятны для отдыха дома.

Финансовый гороскоп для Рыб

Деньги любят счет. Поэтому обязательно планируйте все покупки. Если есть долги, обязательно их верните. Хорошая неделя для покупок подарков на Новый год. В то же время звезды говорят о низкой прибыли и конфликтах на работе. Держите свои эмоции при себе. Обстановка вскоре улучшится, а сказанные слова вернуть не получится.