. Внук Софии Ротару рассказал о своей позорной эмиграции
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Внук Софии Ротару рассказал о своей позорной эмиграции

Внук Софии Ротару рассказал о своей позорной эмиграции
Внук певицы Софии Ротару признался что год для выдался не из легких. 28-летний Анатолий Евдокименко признался, что уходящий год стал самым сложным в его жизни. Внук известной певицы Софии Ротару, Анатолий Евдокименко, которого несколько месяцев назад задерживали на границе при попытке побега с Украины, сделал заявление. Молодой человек, осевший в Европе, признался, что после кочевой жизни налаживает быт в новых для себя условиях. «Этот год, безусловно, был самым сложным годом в моей жизни, но также и самым преобразующим, я должен сказать. Я был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь. Более шести месяцев жил жизнью настоящего кочевника, которая многому научила меня о себе и дала мне новый взгляд на происходящее», — поделился 28-летний Анатолий Евдокименко.
28-летний внук Софии Ротару дал понять, что намерен пойти по стопам своей именитой бабушки. Анатолий Евдокименко в Европе сосредоточился на развитии музыкальной карьеры. «На данный момент хочу сосредоточиться на продюсировании музыки по-настоящему — закончить треки, которые находятся в стадии разработки, а также начать новые проекты на следующий год. У меня запланирован релиз на начало 2023 года на берлинском лейбле Poesie Musik, и я в восторге. Я также веду разговор с imprint Fayer из Edu Imbernon о возможном релизе, которому я тоже очень рад», — признался внук Софии Ротару DHA.
# Шоу-бизнес Ротару София
По материалам: z-aya

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