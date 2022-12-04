. Военкор Александр Коц рассказал, чему научились российские военные за 9 месяцев
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Военкор Александр Коц рассказал, чему научились российские военные за 9 месяцев

Военкор Александр Коц рассказал, чему научились российские военные за 9 месяцев

Российским военным удалось наладить взаимодействие между разными родами войск, минуя армейскую бюрократию. От выявления цели до ее поражения проходит около двух минут, чего не было на начальных этапах спецоперации, сообщил военкор Александр Коц в эфире радио "КП". Сейчас благодаря слаженным действиям цель поражается существенно эффективнее, а мобилизованным удается успешно выполнять сложную работу.

"У нас, наконец, на девятом месяце специальной операции наладилось взаимодействие – это я видел своими глазами напрямую, между разведкой и человеком около орудия. Раньше у нас что происходило? Раньше у нас, чтобы выстрелить из орудия, проходило огромное количество времени в связи с многоступенчатой военной иерархией".

Военкор описал схему такого взаимодействия: "командир дивизиона докладывает командиру батареи, командир батареи докладывает начальнику штаба, начальник штаба – начальнику полка, и так далее", а затем "эта же иерархия идет вниз":


"Когда это "добро" доходит до человека у орудия, он обязан стрельнуть, но стрелять уже некуда, потому что цель уже ушла".

Теперь же "оператор с коптера передает координаты прямо на батарею, батарея в течение двух минут стреляет". Коц назвал это примером работы "простых мобилизованных", которые еще вчера были гражданскими людьми, а сегодня уже выполняют сложную, кропотливую работу "по перемалыванию противника, и выполняют вполне успешно".

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщал, что взятие под контроль населенного пункта Курдюмовка в ДНР позволило российской артиллерии охватить все дороги, ведущие из Артемовска (Бахмута). В кооперации с ВС РФ действуют бойцы частной военной компании "Вагнер": они также наносят артиллерийские удары по позициям украинской армии на Бахмутском направлении.

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По материалам: uposters.ru

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