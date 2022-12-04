. Володин встретился с прибывшими в Москву главами делегаций ПА ОДКБ

В понедельник, 5 декабря, в Колонном зале Дома Союзов состоится совместное заседание Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и XV пленарное заседание ПА ОДКБ. Накануне заседания председатель ПА ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с коллегами — главами делегаций Парламентской Ассамблеи, прибывшими в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

«Спикеры обсудили повестку предстоящего заседания», — говорится в сообщении.

Среди вопросов, которые Парламентская Ассамблея планирует рассмотреть — проекты модельных Рекомендаций по совершенствованию национального законодательства государств — членов ОДКБ по перекрытию каналов проникновения международного терроризма, по совершенствованию законодательства в области обеспечения защиты электоральных процессов и суверенитета в государствах — членах ОДКБ.

Перед встречей с Вячеславом Володиным участники ПА ОДКБ осмотрели музейно-выставочный комплекс парка «Зарядье».

ПА ОДКБ была учреждена постановлением председателей парламентов государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ) — членов ОДКБ от 16 ноября 2006 года. В состав ПА ОДКБ входят парламентарии всех шести государств — членов ОДКБ: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана.