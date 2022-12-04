. Warframe получила долгожданный кроссплатформенный мультиплеер

Вадим Карасев





Разработчики Warframe несколько лет обещали игрокам, что выпустят кроссплатформенный мультиплеер для проекта, который позволит совместно играть пользователям Xbox, Playstation и PC. Изначально планировалось, что общий мультиплеер станет доступен еще в 2021 году, но выходит он только сейчас — в конце 2022 года.

Авторы Warframe объявили, что выпустили бесплатное обновление для всех платформ, которое добавляет в игру кроссплатформенный мультиплеер. Запуск долгожданной функции сопроводили трейлером, который можно посмотреть ниже. Чтобы играть вместе с пользователями на других платформах, нужно активировать в настройках соответствующую опцию.

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Разработчики обещают еще в ближайшем будущем рассказать о кроссплатформенном прогрессе — функции, которую тоже давно ждут игроки.

Напомним, Warframe является условно-бесплатной игрой, суммарная аудитория которой на всех платформах превышает 70 миллионов пользователей.