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Заявление премьера Финляндии об Украине и США раскритиковали

Заявление премьера Финляндии об Украине и США раскритиковалиВ Twitter раскритиковали заявление премьера Финляндии Санны Марин об Украине и США

В сети раскритиковали заявление премьера Финляндии Санны Марин об Украине и США. Многие пользователи Twitter отреагировали на пост издания Deutsche Welle (DW, признано Минюстом РФ иноагентом) с утверждением политика о том, что Европа была бы в беде, если бы США не участвовали в конфликте на Украине.

«У нас были бы проблемы без Соединенных Штатов», — приводит издание слова Марин. Помимо этого, политик заявила, что ЕС «недостаточно силен» в этом конфликте.

Пользователи негативно оценили ее высказывания. «У США были бы проблемы без конфликта России на Украине, они годами подталкивали ко всему этому. Соединенные Штаты наживаются на этом», — отреагировал пользователь Rouse59. «Евросоюз силен, но недостаточно сплочен. Его правила должны быть изменены так же, как и в НАТО», — заявил юзер с ником Bergmann Ludwig.

«И как раз тогда, когда Европе были необходимы лидеры, понимающие всю сложность участия США в делах Европы, мы видим тех, кто продает чрезмерно упрощенные нарративы. И как с такими лидерами Европа может справиться со сложной геополитической обстановкой?» — задался вопросом пользователь ofumoh.

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По материалам: lenta.ru

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