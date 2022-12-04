. Звезда "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева беременна от своего экс-помощника
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Звезда "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева беременна от своего экс-помощника

Звезда "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева беременна от своего экс-помощника

Наталье Бочкаревой минувшим летом исполнилось 42 года. Несмотря на свой возраст, звезда популярного в нулевые годы сериала "Счастливы вместе" ждет ребенка от собственного помощника.

По данным источника, близкого к окружению актрисы, Наталья Бочкарева готовится стать мамой. Скандальная актриса беременна.


Судя по всему, мать двоих детей решила не останавливаться на достигнутом. Как отмечает "СтарХит", Наталья Бочкарева уже давно планировала рождение наследника со своим супругом, с которым официально зарегистрировала брак в 2020 году.

Тем не менее, артистка все это время пытается скрыть свою беременность от публики. Звезда носит широкие платья, которые не акцентируют внимание на животике, заметно увеличившемся.


От кого ждет третьего ребенка Наталья Бочкарева

Напомним, после развода с адвокатом Николаем Борисовым Наталья Бочкарева стала скрывать свои романы от публики. По слухам, актриса вышла замуж за своего бывшего личного помощника.

До брака Наталья Бочкарева на протяжении нескольких лет прожила с возлюбленным в столичной квартире, занимаясь воспитанием своих детей.

Влюбленные не афишировали свой новый статус, но спрятать на правой руке обручальное кольцо не удалось от вездесущих глаз. Роскошное украшение рассмотрели поклонники на безымянном пальце актрисы.

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По материалам: uposters.ru

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