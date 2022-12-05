. 14 случаев, когда мастера маникюра поняли, что хотят клиентки, и результат не разошёлся с ожиданиями

В маникюре, как в любви — иногда везёт, а иногда и не очень. А ещё очень важно взаимопонимание между мастером и клиентом, ведь именно от этого зависит, уйдёт ли клиент довольным или нет. Порой клиенты доносят свои желания весьма нетривиально. Мы собрали для вас случаи, когда все друг друга поняли: слева в коллажах будут ожидания, а справа — результат.

Мастерство понять, что хотел клиент

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Цвет отличается, но мастер рассказала, что именно такой и выбрала клиентка.

Занимайтесь деньгами, а не любовью

Розовые разводы

Объёмный маникюр

Царство бабочек

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Конечно же, клиентки приносят мастерам не только свои рисунки, чаще они вдохновляются фотографиями, но повторить желаемое тоже не всегда легко. Однако здесь мы собрали ситуации, когда цель была достигнута.

Ногти-косточки

Френч

Разницы вообще нет!

Вдохновение и результат

Красные ногти и сердечки

Инь и Ян

Мраморные ногти

Белый блестящий маникюр

Маникюр на Хэллоуин

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А здесь мы собрали для вас случаи, когда маникюр закончился провалом.