. 14 случаев, когда мастера маникюра поняли, что хотят клиентки, и результат не разошёлся с ожиданиями
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14 случаев, когда мастера маникюра поняли, что хотят клиентки, и результат не разошёлся с ожиданиями

14 случаев, когда мастера маникюра поняли, что хотят клиентки, и результат не разошёлся с ожиданиями

В маникюре, как в любви — иногда везёт, а иногда и не очень. А ещё очень важно взаимопонимание между мастером и клиентом, ведь именно от этого зависит, уйдёт ли клиент довольным или нет. Порой клиенты доносят свои желания весьма нетривиально. Мы собрали для вас случаи, когда все друг друга поняли: слева в коллажах будут ожидания, а справа — результат.

Мастерство понять, что хотел клиент

liyahdotcom2

Цвет отличается, но мастер рассказала, что именно такой и выбрала клиентка.

Занимайтесь деньгами, а не любовью

martinaapichi

Розовые разводы

alyssamorannnn

Объёмный маникюр

nailsby_marijane

Царство бабочек

nailsby_marijane

Конечно же, клиентки приносят мастерам не только свои рисунки, чаще они вдохновляются фотографиями, но повторить желаемое тоже не всегда легко. Однако здесь мы собрали ситуации, когда цель была достигнута.

Ногти-косточки

_amairany_nails_

Френч

nelanailsart

Разницы вообще нет!

amanda_herola22_

Вдохновение и результат

martinaapichi

Красные ногти и сердечки

andreagomeznails

Инь и Ян

_amairany_nails_

Мраморные ногти

fc.nails_lash

Белый блестящий маникюр

boujeemenails

Маникюр на Хэллоуин

belhs11

А здесь мы собрали для вас случаи, когда маникюр закончился провалом.

# Интересное
По материалам: twizz

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