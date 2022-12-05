. 17 забавных инструкций, которые, возможно, ничем не помогут, но при этом знатно повеселят
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17 забавных инструкций, которые, возможно, ничем не помогут, но при этом знатно повеселят

17 забавных инструкций, которые, возможно, ничем не помогут, но при этом знатно повеселят

Какой современный человек смотрит инструкцию после покупки мебели или нового гаджета? Давайте будем честными, почти никто и никогда в неё не заглядывает. А зря! Инструкции по эксплуатации порой бывают не только полезными, но и до слёз забавными. Некоторые пояснения будто бы составлены искусственным интеллектом. А часть руководств для пользователей имеет картинки, которые могут рассмешить похлеще клоунов в цирке. Ниже представлены примеры самых уморительных инструкций, которые точно поднимут вам настроение.

Игра, которую дочке подарили на 1 сентября

nicklob

Маркетологи игры знают толк в юморе. И детей развлекли, и взрослых повеселили.

Подробная инструкция к дивану. Без неё точно не разобраться, как им пользоваться

fe_city_boy

Ещё там где-то должна быть отдельная инструкция для кота.


Где бы ещё Меладзе пришёл на помощь?

tyutya

Спасибо за предупреждение!

Sp4wn

Понятно, что ничего непонятно

Picabu

Инструкция плохого не посоветует

MeganStark

Универсальный совет на все времена

Aniti

Оказывается, существует несколько способов использования попкорна

Voodoomania

Мы всё по сути делаем правильно

Skatik

Об умственных возможностях

IUVAS

Как смогли, так и перевели

TogashiYuuta

Так выглядит инструкция к фену

RazinLtd

Всё в порядке, пока прочтёшь — волосы высохнут.


Подробная инструкция

neobat

Видимо, бывали случаи. Инструкция к использованию Xbox 360

Fr58

В смысле нельзя к корове подключать? А как тогда в деревне пользоваться?

Оказывается, мы раньше всё делали неправильно

Arianna19let

Вам кажется это смешным, но ЛОР-врачи очень настаивают именно на правильном закапывании. Большинство осложнений и обострений ЛОР-болезней из-за неправильного использования капель.

Инструкция к детской игрушке

Komolov3002

Купил игрушку для дочери. Кухня. Решил заняться сборкой. Инструкция сразу настраивает на позитивный лад.


Инструкция прилагалась к одежде для младенца

yapodumala

Здесь вы можете посмотреть фото забавных и странных объявлений, увидев которые люди просто не смогли пройти мимо.

# Интересное
По материалам: twizz

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