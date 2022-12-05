. 17 забавных инструкций, которые, возможно, ничем не помогут, но при этом знатно повеселят

Какой современный человек смотрит инструкцию после покупки мебели или нового гаджета? Давайте будем честными, почти никто и никогда в неё не заглядывает. А зря! Инструкции по эксплуатации порой бывают не только полезными, но и до слёз забавными. Некоторые пояснения будто бы составлены искусственным интеллектом. А часть руководств для пользователей имеет картинки, которые могут рассмешить похлеще клоунов в цирке. Ниже представлены примеры самых уморительных инструкций, которые точно поднимут вам настроение.

Игра, которую дочке подарили на 1 сентября

nicklob

Маркетологи игры знают толк в юморе. И детей развлекли, и взрослых повеселили.

Подробная инструкция к дивану. Без неё точно не разобраться, как им пользоваться

fe_city_boy

Ещё там где-то должна быть отдельная инструкция для кота.

Где бы ещё Меладзе пришёл на помощь?

Спасибо за предупреждение!

Понятно, что ничего непонятно

Инструкция плохого не посоветует

Универсальный совет на все времена

Оказывается, существует несколько способов использования попкорна

Мы всё по сути делаем правильно

Об умственных возможностях

Как смогли, так и перевели

Так выглядит инструкция к фену

tyutyaSp4wnPicabuMeganStarkAnitiVoodoomaniaSkatikIUVASTogashiYuutaRazinLtd

Всё в порядке, пока прочтёшь — волосы высохнут.

Подробная инструкция

Видимо, бывали случаи. Инструкция к использованию Xbox 360

neobatFr58

В смысле нельзя к корове подключать? А как тогда в деревне пользоваться?

Оказывается, мы раньше всё делали неправильно

Arianna19let

Вам кажется это смешным, но ЛОР-врачи очень настаивают именно на правильном закапывании. Большинство осложнений и обострений ЛОР-болезней из-за неправильного использования капель.

Инструкция к детской игрушке

Komolov3002

Купил игрушку для дочери. Кухня. Решил заняться сборкой. Инструкция сразу настраивает на позитивный лад.

Инструкция прилагалась к одежде для младенца

yapodumala

Здесь вы можете посмотреть фото забавных и странных объявлений, увидев которые люди просто не смогли пройти мимо.