. А Вас, Штирлиц, я попрошу остаться!

Старожилов в ФСБ решили оценивать по новым правилам. В Федеральной службе безопасности уточнили порядок заключения нового контракта с гражданами, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, но при этом считающимися высококвалифицированными специалистами. Такой приказ ФСБ № 532 от 26 октября вступает в силу 5 декабря.

Уровень квалификации претендентов, согласно документу, должны оценивать аттестационные комиссии органов ФСБ. Соискатели при этом должны предоставить документы, подтверждающие их уровень профессионального образования, профессиональные знания и навыки.





Учитывать будут наличие положительных характеристик с мест службы или работы, государственных и ведомственных наград, грамот, дипломов за успехи в службе или работе. Кроме того, полезным будет дополнительное профессиональное образование.