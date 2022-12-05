. А Вас, Штирлиц, я попрошу остаться!
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А Вас, Штирлиц, я попрошу остаться!

А Вас, Штирлиц, я попрошу остаться!

Старожилов в ФСБ решили оценивать по новым правилам. В Федеральной службе безопасности уточнили порядок заключения нового контракта с гражданами, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, но при этом считающимися высококвалифицированными специалистами. Такой приказ ФСБ № 532 от 26 октября вступает в силу 5 декабря.

Уровень квалификации претендентов, согласно документу, должны оценивать аттестационные комиссии органов ФСБ. Соискатели при этом должны предоставить документы, подтверждающие их уровень профессионального образования, профессиональные знания и навыки.


Учитывать будут наличие положительных характеристик с мест службы или работы, государственных и ведомственных наград, грамот, дипломов за успехи в службе или работе. Кроме того, полезным будет дополнительное профессиональное образование.

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По материалам: pnp.ru

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