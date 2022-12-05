. Алексей Чумаков заявил, что у него маленький и болтается

Певец Алексей Чумаков рассказал о проблемах в интимной жизни. Чумаков уже 14 лет живет с Ковальчук. А официально они стали супругами девять лет назад. Артисты воспитывают пятилетнюю дочь Амелию. Певец признался, что жена редко его возбуждает. «Честно говоря, тонкий, маленький, мягкий. Болтается очень красиво», — пояснил Алексей, говоря о возникшей проблеме. Экс-солистку группы «Блестящие» не удивили эти слова. 40-летняя Юлия Ковальчук отметила, что уже привыкла к этому. Дело в том, что супруги стали гораздо меньше видеться. «Он появляется дома ровно тогда, когда мы уже спим. А уходит тогда, когда мы еще спим», — объяснила Юлия. Она напомнила, что у женщин пик сексуальной активности наступает в 40 лет. Однако сама поп-звезда не успела проверить это на собственном примере.Алексей раньше кокетничал с женой на интимные темы, нисколько не стесняясь присутствия посторонних. Он флиртовал даже с журналистками. Когда у Чумакова спросили, полюбил ли он с возрастом копаться в грядках, артист предпочел отшутиться. «В вашей грядке не могу, потому что я женат, к сожалению», — парировал Алексей. Сейчас Чумаков пробует себя в качестве кинорежиссера. Он снимает дебютный фильм по своей книге «В поисках призраков». Одну из ключевых ролей в ленте играет Катерина Шпица. «Я сосредоточен на Екатерине», — пошутил Чумаков в беседе с корреспондентом шоу «Ты не поверишь!» на НТВ, намекая на проблемы в своей интимной жизни.