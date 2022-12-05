. Алеся Кафельникова восхитила идеальной фигурой в бикини
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Алеся Кафельникова восхитила идеальной фигурой в бикини

Алеся Кафельникова восхитила идеальной фигурой в бикини
24-летняя модель Алеся Кафельникова показала шикарную фигуру, которую вернула в прежнюю форму после родов. Фотомодель Алеся Кафельникова, которая летом прошлого года впервые стала мамой, 5 декабря опубликовала на своей странице в социальной сети откровенное фото. На снимке девушка сидит возле бассейна в оранжевом бикини. Подписчики звезды отметили, что фигура у Алеси просто потрясающая, и многие молодые мамы могут ей только позавидовать. Впрочем, кому-то грудь модели показалась слишком уж плоской.
«Куда делась грудь?» — поинтересовались в комментариях. Напомним, что летом 2021 года у дочки олимпийского чемпиона по теннису Евгения Кафельникова родился первенец — дочка Киара. Спустя полгода после родов Алеся жаловалась на то, что никак не может привести фигуру в порядок. Мол, грудь висит, да и живот тоже, и никакие физические упражнения не помогают.
Как мы видим, по прошествии времени модель все-таки смогла вернуться к своей былой форме.
# Шоу-бизнес Кафельникова Алеся
По материалам: z-aya

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