. Алеся Кафельникова восхитила идеальной фигурой в бикини

24-летняя модель Алеся Кафельникова показала шикарную фигуру, которую вернула в прежнюю форму после родов. Фотомодель Алеся Кафельникова, которая летом прошлого года впервые стала мамой, 5 декабря опубликовала на своей странице в социальной сети откровенное фото. На снимке девушка сидит возле бассейна в оранжевом бикини. Подписчики звезды отметили, что фигура у Алеси просто потрясающая, и многие молодые мамы могут ей только позавидовать. Впрочем, кому-то грудь модели показалась слишком уж плоской.«Куда делась грудь?» — поинтересовались в комментариях. Напомним, что летом 2021 года у дочки олимпийского чемпиона по теннису Евгения Кафельникова родился первенец — дочка Киара. Спустя полгода после родов Алеся жаловалась на то, что никак не может привести фигуру в порядок. Мол, грудь висит, да и живот тоже, и никакие физические упражнения не помогают.Как мы видим, по прошествии времени модель все-таки смогла вернуться к своей былой форме.