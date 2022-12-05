. Алла Пугачева герой считает Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле высказалась о певице Алле Пугачевой. Артистка встала на защиту Аллы Пугачевой, которую затравили за переезд в Израиль. На фоне эмиграции рейтинг Примадонны начал стремительно падать вниз, а в СМИ стало появляться всё больше критики в её адрес. Вайкуле считает, что её лучшая подруга по-прежнему остается главной звездой российского шоу-бизнеса. Мол, в стране нет ни одной другой знаменитости, которая была бы так же талантлива и любима публикой. По мнению Лаймы, большинство россиян по-прежнему хорошо относятся к Пугачевой. «Самая главная звезда России — это Алла Пугачева, и люди к ней относятся соответствующе. Все, что пишут, эти гадости, сплетни… Не надо думать, что так думают все. Не надо обобщать», — считает Вайкуле.Помимо этого Лайма заявила, что Пугачева всегда вносила огромный вклад в развитие России, буквально «содержала» всю страну. Мол, она получала копейки за выпуск альбомов и концерты на стадионах, а основную часть выручки себе оставляло государство. Как утверждает Вайкуле, её лучшей подруге тяжело было уезжать из родного дома, однако она не жалеет о своем решении. Пугачева с мужем уехали в никуда «за идею», и это якобы делает их героями. «Наверняка это сложно. Но они молодцы. Они герои, они справедливые, честные», — цитирует Вайкуле источник «Стархита». Пугачева, напомним, постепенно отказывается от всего, что связывало её с родной страной. Недавно она подала документы на ликвидацию своей последней в России компании.