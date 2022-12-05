. Алла Пугачева содержала всю Россию, заявила Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле встала на защиту певицы Аллы Пугачевой. Артисток связывает многолетняя дружба. Подруги часто бывают друг у друга в гостях. И сейчас, в непростое для Примадонны время, латвийская певица всецело встала на ее защиту. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. **Анна Монгайт признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 25.11.2022 *Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации телеканала «Дождь», выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 68-летняя исполнительница хита «Я вышла на Пикадилли» крайне возмущена тем, что общественность негативно стала относиться к Алле Борисовне и ее супругу Максиму Галкину* после переезда за границу и громких высказываний. Вайкуле отметила, что в свое время они с Примадонной содержали чуть ли не весь Советский Союз. Популярность и востребованность артисток зашкаливала. Плотный гастрольный график, многотысячные стадионы… Теперь Лайма Станиславовна не может поверить в то, что некогда главная певица российской эстрады покинула страну.«Алла содержала всю Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет. Мы столько денег заработали тогда для Советского Союза, что даже стыдно говорить и наша популярность… Я сейчас про себя, Алла вообще как человек, музыкант на первом месте, это не о чем говорить. Я могу про себя сказать, я собирала стадионы и любовь народа… Они меня так любили, я же не напрашивалась. Когда было первое выступление на центральном телевидении на Первом канале я не хотела сниматься… Но я снялась и с первого раза меня полюбили и узнали. Я никому не навязывалась. Это был Советский Союз, не Россия», — нервно заключила певица. Напомним, что Алла Борисовна стала получать послания от тайного злопыхателя вскоре после отъезда. Автор не стеснялся в выражениях и писал нецензурную брань. Исполнительница также выслушивала гневные отзывы от остальных звезд. А некоторые политические деятели и вовсе потребовали лишить ее званий. 73-летняя певица ответила хейтерам не менее дерзко. Пугачева назвала их рабами и холопами, правда, разозлив еще большее количество людей. «Грязные люди. Мальчишка, которого она пригрела, — тоже проститутка!» — негодовал в ответ актер Сергей Никоненко.