. Алла Пугачева содержала всю Россию, заявила Лайма Вайкуле
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Алла Пугачева содержала всю Россию, заявила Лайма Вайкуле

Алла Пугачева содержала всю Россию, заявила Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле встала на защиту певицы Аллы Пугачевой. Артисток связывает многолетняя дружба. Подруги часто бывают друг у друга в гостях. И сейчас, в непростое для Примадонны время, латвийская певица всецело встала на ее защиту. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. **Анна Монгайт признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 25.11.2022 *Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации телеканала «Дождь», выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 68-летняя исполнительница хита «Я вышла на Пикадилли» крайне возмущена тем, что общественность негативно стала относиться к Алле Борисовне и ее супругу Максиму Галкину* после переезда за границу и громких высказываний. Вайкуле отметила, что в свое время они с Примадонной содержали чуть ли не весь Советский Союз. Популярность и востребованность артисток зашкаливала. Плотный гастрольный график, многотысячные стадионы… Теперь Лайма Станиславовна не может поверить в то, что некогда главная певица российской эстрады покинула страну. 
«Алла содержала всю Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет. Мы столько денег заработали тогда для Советского Союза, что даже стыдно говорить и наша популярность… Я сейчас про себя, Алла вообще как человек, музыкант на первом месте, это не о чем говорить. Я могу про себя сказать, я собирала стадионы и любовь народа… Они меня так любили, я же не напрашивалась. Когда было первое выступление на центральном телевидении на Первом канале я не хотела сниматься… Но я снялась и с первого раза меня полюбили и узнали. Я никому не навязывалась. Это был Советский Союз, не Россия», — нервно заключила певица. Напомним, что Алла Борисовна стала получать послания от тайного злопыхателя вскоре после отъезда. Автор не стеснялся в выражениях и писал нецензурную брань. Исполнительница также выслушивала гневные отзывы от остальных звезд. А некоторые политические деятели и вовсе потребовали лишить ее званий. 73-летняя певица ответила хейтерам не менее дерзко. Пугачева назвала их рабами и холопами, правда, разозлив еще большее количество людей.  «Грязные люди. Мальчишка, которого она пригрела, — тоже проститутка!» — негодовал в ответ актер Сергей Никоненко.  
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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