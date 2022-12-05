. Аналитик: Microsoft ради покупки Activision придется отказаться от эксклюзивности Fallout, TES, Doom, Diablo
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Аналитик: Microsoft ради покупки Activision придется отказаться от эксклюзивности Fallout, TES, Doom, Diablo

Аналитик: Microsoft ради покупки Activision придется отказаться от эксклюзивности Fallout, TES, Doom, Diablo


Сегодня появилась информация, что сделка между Microsoft и Activision Blizzard может пройти одобрение в США со стороны FTC, если американская корпорация пойдет на определенные уступки. Конкретные уступки не оглашаются, при этом ранее СМИ сообщали, что Microsoft уже ведет с Sony переговоры по возможной сделке на 10 лет по игре Call of Duty.

Известный аналитик Майкл Пачтер, который предрекал подписке Game Pass 200 млн подписчиков после покупки Activision Blizzard, рассказал о своем взгляде на ситуацию с главной игровой сделкой прямо сейчас:

Все знают, что регуляторы и Sony хотят, чтобы Call of Duty осталась на Playstation — Microsoft неоднократно заявляла об этом. Некоторые считают, что Call of Duty следует исключить из Game Pass или предлагать на Playstation Plus — Microsoft никогда не согласится на это.

Суть в том, что если Microsoft сохранит статус-кво, у регулирующих органов действительно не будет юридических аргументов против слияния. Microsoft желает сохранить статус-кво, за исключением добавления контента Activision Blizzard в Game Pass. Я думаю, что именно здесь FTC может пойти на некоторые уступки. Возможно, разрешить контент Activision Blizzard в Game Pass исключительно для потоковой передачи, но настаивать на том, чтобы ВЕСЬ контент, который исторически был на Playstation, продолжал предлагаться в будущем.

Так что, если я прав, Microsoft могут попросить (или предложить) сделать будущие версии Fallout, Elder Scrolls, Diablo, Doom и т.д. доступными на Playstation. Они все еще могут предложить все это в день выпуска в Game Pass. Поскольку это статус-кво ПЛЮС то, что они не должны были делать раньше, регулирующие органы могут «пробежать победный круг», и сделка может быть закрыта, а Game Pass сохранит свое лидерство.

Я думаю, что это произойдет скорее раньше, чем позже. Крайний срок CMA (Великобритания) — 01.03.23, а крайний срок ЕС — 11.04.23. Если MSFT сможет заставить FTC (США) согласиться на уступки до 1 марта, остальные должны быть в очереди на согласие. Конечно, CMA может сопротивляться. Он имеет свою структуру правовой экспертизы и может замутить дело на 2-3 года.

Майкл Пачтер в своем анализе также отмечает, что Microsoft может пойти на некоторые уступки для отдельного региона (например, для Британии), если регулятор не одобрит сделку. Например, компания в Великобритании не будет предлагать в подписке Game Pass серию Call of Duty, в отличие от других регионов.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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