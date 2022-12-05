. Анатолий Белый призирал Израиль до эмиграции

Актер Анатолий Белый рассказал в своем снобизме. Артист рассказал, что теперь Израиль вызывает у него другие эмоции. Актер Анатолий Белый, несколько месяцев назад эмигрировавший в Израиль, в интервью Ирине Шихман* признался, что всегда относился к этой стране со столичным снобизмом. «Я относился к Израилю с московским снобизмом, типа ну, у вас тут не очень чисто, грязно на улицах. По большому счету, все какое-то такое полу-деревенское, нестоличное. У меня было это, я признаю», - рассказал Анатолий Белый. Но когда он с семьей перебрался в Израиль жить, все изменилось буквально с первым минут. Еще в аэропорту. Анатолий Белый почувствовал к себе особое отношение.«А сейчас, когда я репатриировался, я не делал никаких установок, что я должен полюбить Израиль, но я начал чувствовать к себе отношение. Девушка в аэропорту, которая выдавала паспорт репатрианта, меня узнала, дала свой телефон, сказала, если что-то нужно, звоните», - продолжил Анатолий Белый. * Создан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.