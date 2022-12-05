. Анатолий Белый признался, что у него не хватило денег на собственный дом в Израиле
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Анатолий Белый признался, что у него не хватило денег на собственный дом в Израиле

Анатолий Белый признался, что у него не хватило денег на собственный дом в Израиле
Актер Анатолий Белый сбежал за границу при первой опасности. Артист объяснил, почему выбрал Израиль для эмиграции. Известный артист Анатолий Белый несколько месяцев назад эмигрировал из России. Сейчас вместе со своей семьей Анатолий Белый пытается начать новую жизнь в Израиле.  Актер признался, что выбрал Израиль для переезда, потому что понимал, что здесь ему будет устроиться проще всего. Эта страна для него не чужая. В Нетании уже много лет живут самые близкие люди Анатолия Белого.
«У меня здесь вся моя семья живет уже больше двадцати пяти лет. В Нетании живут Родители, сестра, два двоюродных брата и их семьи. Человек двадцать, если собираются все вместе. Да, это другая страна, но она для меня не чужая, потому что мы всегда сюда приезжали к бабушки в гости в отпуск, на каникулы, купаться в море в Нетании», - рассказал Анатолий Белый. Напомним, Анатолий Белый уехал в Израиль, закончив театральный сезон в МХТ имени Чехова. По словам актера, он не уезжал раньше, чтобы не подводить поклонников и коллег. По материалам  Youtube-канала «А поговорить?»* * Создан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
# Шоу-бизнес Белый Анатолий
По материалам: z-aya

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