. Анатолий Белый работает за гроши в Израиле

Сбежавший актер Анатолий Белый признался, что за границей зарабатывает в разы меньше. Переехавший за границу артист постепенно устраивает жизнь. Прежде всего, он пытается реализоваться в профессии, однако для этого нужно выучить язык. А пока звезде приходится довольствоваться небольшой зарплатой. *Ирина Шихман признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 18.11.2022 *Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации Ириной Шихман, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Анатолий в июле репатриировался в Израиле, на родине своих предков. Он только привыкает к жизни в другой стране, пытается продолжить актерскую деятельность. Как известно, артист отыграл 20 сезонов в МХТ имени А. П. Чехова, снимался в кино и был востребованным в России и зарабатывал неплохие деньги. В Израиле же актеру пришлось забыть о больших гонорарах.«По деньгам это шаг назад. Странная формулировка. На порядок меньше платят, но это совсем не главное для меня сейчас. Я ищу работу, я буду ее искать, она ко мне приходит. Какая-то подушка безопасности, честным трудом заработанная, у меня есть. Я почему-то верю, что все будет хорошо», — рассказал Анатолий. Белый нанял агента для поиска ролей в кино, уже есть несколько вариантов, где нужно отыграть на русском языке. Но пока все проекты под вопросом. Анатолий не теряет надежды: «Жду ответ, может быть, срастется». Пока для того, чтобы освоится в профессии и получать роли в местных театрах, необходимо знание иврита. Белый активно занимается с репетитором, работает над произношением, учит слова и грамматику. Многие утверждают, что израильские театры не сравнятся с московским уровнем, но 50-летний актер совсем так не считает. «Уже здесь находясь, могу со всей ответственностью сказать, что уровень израильских артистов ничуть не ниже московского. На первую репетицию здесь приходят со знанием текста. Какая-то ответственность и осознанность в профессии другая. Люди к себе относятся требовательней, построже. В «Гешер» приглашаются режиссеры мирового уровня. Ошибочно думать, что мы такие прекрасные, а здесь уровнем ниже», — поделился мнением звезда мелодрамы «Талисман любви» в интервью Ирине Шихман*.