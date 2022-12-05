. Анатолий Белый рассказал, почему бежал в Израиль

Известный актер Анатолий Белый признался, что хотел переехать в другую страну, но кроме Израиля не было выбора. Артист рассказал, почему выбрал для жительства именно эту страну. Актер Анатолий Белый, прослуживший двадцать лет в МХТ имени Чехова, в конце весны этого года уехал в Израиль. С собой артист забрал всю семью, давая понять, что в Россию возвращаться он не намерен. В интервью Ирине Шихман* Анатолий Белый признался, что доработал в МХТ имени Чехова до конца сезона, потому что не хотел подводить театр, его худрука Константина Хабенского и коллег. Решение о переезде в другую страну он принял в конце февраля. Правда, тогда он не знал, куда именно нужно уезжать.Мысль о том, что это будет Израиль, пришла после того, как Анатолий Белый все взвесил. «Я точно понимал, что буду уезжать. Я хотел брать билеты в Испанию, Белград, Ригу. Мы рассматривали много вариантов. Но жена отрезвила: «Соберись, ты не один, нас пять человек, не считая кота». Нужно было оценить и понять, что там будет, где жить, сколько сможем протянуть. Взвесив все, я понял, что это будет Израиль, ну, потому что легче всего. Мы заняли очередь к консулу. Я сказал себе: так правильно», - поделился Анатолий Белый. По материалам Youtube-канала «А поговорить?» * * Создан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.