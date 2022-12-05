. Артём Грант счастлив: Антона Тетерева выставили за ворота на голосовании
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Артём Грант счастлив: Антона Тетерева выставили за ворота на голосовании

Артём Грант счастлив: Антона Тетерева выставили за ворота на голосовании
Над Артёмом Грантом, как над одиночкой, уже давно висела угроза вылететь с проекта. Но всё обошлось и ушёл совершенно другой участник. Так как Артём Грант по-прежнему остаётся одиночкой, то все прекрасно понимали, что его могли в любой момент отправить за периметр. Но в этот раз всё обошлось и удача явно была на его стороне. Если слухи с проекта правда, то во время женского прихода на Дом-2 должна будет появиться «та самая», с которой Грант собирается строить любовь и рассчитывает показать красивые и невероятно искренние отношения.

Неужели Артём лишь по этой причине радуется тому, что во время последнего голосования выставили Антона Тетерева? Но на самом деле причина в другим. Антон, будучи фитнес-тренером, серьёзно мешал Гранту вместе с Кириллом Архиповым тренироваться и совершенствовать свое тело в зале.

Разумеется, после этого Артём снова сможет спокойно тренировать Иосифа Оганесяна. А в дальнейшем не исключено, что он и свой марафон раскрутит. Однако фанаты опасаются, что может повториться история с Ариной Ким, которая сильно опозорила парня. Впрочем, не только Артём Грант не может раскрутить спортивные марафоны. Михаил Козлов страдает от той же проблемы.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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