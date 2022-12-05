. Бурматов призвал дополнительно изучить проблему массовой гибели тюленей
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Бурматов призвал дополнительно изучить проблему массовой гибели тюленей

Бурматов призвал дополнительно изучить проблему массовой гибели тюленей

Необходимы фундаментальные исследования экосистем, инициированные государством, в разных регионах России, чтобы выяснить, насколько массовая гибель животных может угрожать их популяциям, можно ли прогнозировать и предотвращать такие случаи. Об этом сказал «Парламентской газете» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Ранее в Махачкале, на берегу Каспийского моря от нефтебазы до устья реки Сулак, нашли около 700 мертвых тюленей. Основной версией массовой гибели каспийского тюлени признаны природные факторы. «Состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтвердило гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами», указало региональное Минприроды в своем Telegram-канале.

«С моей точки зрения, эта проблема нуждается в дополнительном изучении. Может быть, природные факторы и стали причиной массовой гибели тюленей. Но вопрос в том, как это может быть спрогнозировано, предотвращено повторение таких ситуаций, а если это случится несколько раз, сможет ли популяция вообще существовать в объемах, которые могли бы гарантировать ее сохранение и воспроизводство, или уже есть риски и угрозы?» — сказал депутат.

По его словам, ключевая проблема в этой сфере — это отсутствие системного, фундаментального изучения состояния экосистем, биологического разнообразия не только Каспия, но и других акваторий. Он напомнил о массовой гибели морских животных на Камчатке в 2020 году. «Тогда Минприроды тоже сказало, что это результат жизнедеятельности водорослей. Хорошо, природные факторы. Но наблюдения ведутся или нет? Выводы делаются?» — сказал он.

По его мнению, нужны фундаментальные исследования вопросов устойчивости экосистем регионов России и сохранения биологического разнообразия. «Нельзя просто разводить руками и говорить, а что же мы можем поделать, если это такое природное явление», — сказал Бурматов.

Это может быть реализовано по-разному, например, можно сделать госзаказ на исследования Российской академии наук, у которой есть отделения во всех федеральных округах, считает парламентарий.

Научные исследования должны ответить на вопросы, возможно ли повторение таких ситуаций, можно ли их предвидеть и предотвращать, в безопасности ли популяции или есть угроза их сохранению и воспроизводству, как на это можно влиять и можно ли в принципе.


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По материалам: pnp.ru

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