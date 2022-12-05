. ЧП: Сестра зверски убила младшего брата

В Подмосковье произошло страшное убийство. Трагедия случилась утром 4 декабря в одном из домов Богородского городского округа. Следователи полагают, что смертельные раны несовершеннолетнему нанесла родная сестра. По предварительной версии, 14-летняя девочка, пока родителей не было дома, нанесла шестилетнему брату смертельные удары. От полученных травм ребенок скончался. Против сестры жертвы возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемая задержана. Следователи осмотрели место происшествия, изъяты смывы и предметы, имеющие значение для расследования. По некоторым данным, глава семейства, уроженец Москвы, увлекался оккультизмом, язычеством, черной магией и даже идеями Максима «Тесака» Марцинкевича. Он активно ведет соцсети, любил делать сомнительные татуировки, а его главное хобби — изготовление ритуальных талисманов и оберегов. Предполагают, что идеологию мужчины могла разделять и его падчерица — у нее обнаружены дневники с мистическими картинками и рисунками, сообщает Ren.tv. Допрошены также родители. В ближайшее время правоохранители соберут информацию у педагогов и школьного психолога девочки. «Назначена судебно-медицинская экспертиза, планируется назначение психолого-психиатрической», — говорится в официальном сообщении СК.