. Чтобы не испортить: продукты, которые можно добавлять в супы только в конце приготовления
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Чтобы не испортить: продукты, которые можно добавлять в супы только в конце приготовления

Чтобы не испортить: продукты, которые можно добавлять в супы только в конце приготовления

Чтобы не испортить: продукты, которые можно добавлять в супы только в конце приготовления

На первый взгляд может показаться, что процесс приготовления супа достаточно простой и незамысловатый. Однако на самом деле это не совсем так. Данное блюдо обязательно должно напитаться целым букетом ингредиентов, чтобы в результате получился незабываемый аромат и нежный вкус. Но многие хозяйки не знают о том, что есть определенные продукты, которые в суп надо обязательно добавлять в конце приготовления, в противном случае блюдо будет испорчено.

Какие продукты можно добавлять в супы только в конце приготовления, чтобы не испортить блюдо

Яйца

Суп с яйцами-пашот или обычный яичный суп надо готовить правильно, чтобы по итогу он не разочаровал. Яйца надо добавлять в последнюю минуту, иначе их вкус испортится и они будут резиновыми.

Сыр


В сыре есть масло, которое при высокой температуре отделяется от него. Следовательно, лучше не добавлять этот ингредиент в суп на начальном этапе готовки. При приготовлении горячих блюд его лучше добавлять в самый последний момент. Что касается твердого сыра, например, пармезана, то им лучше посыпать блюдо тогда, когда вы уже подаете суп на стол.

Морепродукты

Если долго варить морепродукты, то они станут жесткими, резиновыми. Поэтому креветки и другие морепродукты лучше варить уже после того, как основная часть супа будет готова. В Интернете можно отыскать информацию о том, сколько по времени надо варить креветки и пр.

Уксус

В гороховый или чечевичный суп частенько добавляют уксус. Он способен сделать его вкус более насыщенным и интересным. Однако такой ингредиент лучше добавлять в конце готовки.

Сметана и йогурт

Для сливочной кислинки супа хозяйки частенько добавляют сметану или йогурт. Однако тут следует быть аккуратными, так как если переварить данную добавку, то вкус будет на таким, как хотелось бы. Именно поэтому сметану или йогурт лучше добавлять в самом конце готовки.

Свежие травы


Супы, которые приготовлены на медленном огне, сложно представить без добавления свежих трав, так как они придают им невероятный аромат и вкус. Однако тут следует быть внимательными, так как посыпать свежей зеленью суп лучше в самом конце.

Цитрусовые

Мало, кто знает, что при нагревании сок цитрусовых или цедра теряет свой вкус, поэтому их желательно добавлять перед подачей блюда на стол. Только так можно сбалансировать вкус супа.

Острый соус

Остроты соуса можно лишиться, если добавить этот ингредиент при готовке слишком рано. Именно поэтому острый соус лучше ставить на стол, чтобы каждый мог сам добавить его в блюдо.

Зеленый лук

Если слишком рано добавить зеленый лук в суп, то он потеряет остроту своего вкуса. Поэтому им лучше посыпать готовое блюдо при подаче на стол.

# Общество Еда
По материалам: rsute

Последние новости

Чтобы не испортить: продукты, которые можно добавлять в супы только в конце приготовления
Чтобы не испортить: продукты, которые можно добавлять в супы только в
В Китае усомнились в проблемах из-за потолка цен на российскую нефть
В Китае усомнились в проблемах из-за потолка цен на российскую нефть
Призыв Трампа отменить Конституцию США объяснили
Призыв Трампа отменить Конституцию США объяснили
В Германии назвали настоящую причину отказа Украины от переговоров с Россией
В Германии назвали настоящую причину отказа Украины от переговоров с
Канье Уэст усомнился в происхождении Илона Маска
Канье Уэст усомнился в происхождении Илона Маска
Настя Ивлеева хотела уйти в монастырь
Настя Ивлеева хотела уйти в монастырь
Наталья Бочкарева ждет третьего ребенка
Наталья Бочкарева ждет третьего ребенка
Евгения Крюкова рассказала о смерти бывшего мужа
Евгения Крюкова рассказала о смерти бывшего мужа
Подстава на дороге
Подстава на дороге
Япония рассмотрела возможность утроить силы ПРО
Япония рассмотрела возможность утроить силы ПРО
Пользователей популярной операционной системы предупредили о росте атак хакеров
Пользователей популярной операционной системы предупредили о росте
Власти рассказали подробности о состоянии дома после взрыва газа в Заволжье
Власти рассказали подробности о состоянии дома после взрыва газа в

Топ на сегодня

Новак заявил об отказе России продавать нефть по ценовому потолку
Новак заявил об отказе России продавать нефть по ценовому потолку
Гороскоп от Тамары Глобы для всех знаков зодиака на 5 декабря 2022 года: у кого суббота пройдёт без происшествий
Гороскоп от Тамары Глобы для всех знаков зодиака на 5 декабря 2022
Михаил Ефремов подставил всю семью
Михаил Ефремов подставил всю семью
Валентине Талызиной вызвали скорую помощь посреди ночи. Раскрыт диагноз звезды "Иронии судьбы"
Валентине Талызиной вызвали скорую помощь посреди ночи. Раскрыт
Eva Elfie возглавила мировой рейтинг актрис фильмов для взрослых (14 фото + видео)
Eva Elfie возглавила мировой рейтинг актрис фильмов для взрослых (14

Еще по теме

«Всегда свежая»: Как за копейки заготовить на зиму свежую зелень?
Классический рецепт селедки под шубой: секрет приготовления салата, как улучшить его вкус
Четыре ошибки, которые часто допускают при приготовлении лука
ТОП-7 способов альтернативного применения пива