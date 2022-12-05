. Чтобы не испортить: продукты, которые можно добавлять в супы только в конце приготовления

На первый взгляд может показаться, что процесс приготовления супа достаточно простой и незамысловатый. Однако на самом деле это не совсем так. Данное блюдо обязательно должно напитаться целым букетом ингредиентов, чтобы в результате получился незабываемый аромат и нежный вкус. Но многие хозяйки не знают о том, что есть определенные продукты, которые в суп надо обязательно добавлять в конце приготовления, в противном случае блюдо будет испорчено.

Какие продукты можно добавлять в супы только в конце приготовления, чтобы не испортить блюдо

Яйца

Суп с яйцами-пашот или обычный яичный суп надо готовить правильно, чтобы по итогу он не разочаровал. Яйца надо добавлять в последнюю минуту, иначе их вкус испортится и они будут резиновыми.

Сыр





В сыре есть масло, которое при высокой температуре отделяется от него. Следовательно, лучше не добавлять этот ингредиент в суп на начальном этапе готовки. При приготовлении горячих блюд его лучше добавлять в самый последний момент. Что касается твердого сыра, например, пармезана, то им лучше посыпать блюдо тогда, когда вы уже подаете суп на стол.

Морепродукты

Если долго варить морепродукты, то они станут жесткими, резиновыми. Поэтому креветки и другие морепродукты лучше варить уже после того, как основная часть супа будет готова. В Интернете можно отыскать информацию о том, сколько по времени надо варить креветки и пр.

Уксус

В гороховый или чечевичный суп частенько добавляют уксус. Он способен сделать его вкус более насыщенным и интересным. Однако такой ингредиент лучше добавлять в конце готовки.

Сметана и йогурт

Для сливочной кислинки супа хозяйки частенько добавляют сметану или йогурт. Однако тут следует быть аккуратными, так как если переварить данную добавку, то вкус будет на таким, как хотелось бы. Именно поэтому сметану или йогурт лучше добавлять в самом конце готовки.

Свежие травы





Супы, которые приготовлены на медленном огне, сложно представить без добавления свежих трав, так как они придают им невероятный аромат и вкус. Однако тут следует быть внимательными, так как посыпать свежей зеленью суп лучше в самом конце.

Цитрусовые

Мало, кто знает, что при нагревании сок цитрусовых или цедра теряет свой вкус, поэтому их желательно добавлять перед подачей блюда на стол. Только так можно сбалансировать вкус супа.

Острый соус

Остроты соуса можно лишиться, если добавить этот ингредиент при готовке слишком рано. Именно поэтому острый соус лучше ставить на стол, чтобы каждый мог сам добавить его в блюдо.

Зеленый лук

Если слишком рано добавить зеленый лук в суп, то он потеряет остроту своего вкуса. Поэтому им лучше посыпать готовое блюдо при подаче на стол.